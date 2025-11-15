«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 19-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:1. Хозяев вперед вывел Дмитрий Цыпченко (76-я минута), гостей от поражения спас Андрей Окладников (90+5).
«СКА-Хабаровск» (25 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» (21) располагается на 12-й строчке.
В 20-м туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, а «Енисей» примет столичную «Родину». Обе встречи состоятся 23 ноября.
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина, 613 зрителей
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Андрей Тихонов
Голы
СКА-Хабаровск
Дмитрий Цыпченко
76′
Енисей
Андрей Окладников
90+5′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
3
Константин Плиев
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
7
Камран Алиев
86′
8
Роман Емельянов
13
Данила Янов
61′
91
Егор Носков
82
Демьян Ильев
61′
55
Василий Алейников
14
Владислав Брагин
61′
50
Степан Глотов
33
Дмитрий Цыпченко
81′
77
Батраз Гурциев
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
21
Егор Иванов
43
Артур Гилязетдинов
55
Никита Богатырев
86′
49
Оливье Кенфак
18
Александр Надольский
67′
77
Ростислав Огиенко
11
Астемир Хашкулов
67′
9
Лука Раткович
87
Андрей Мазурин
86′
75
Андрей Окладников
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
