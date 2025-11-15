Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.60
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.59
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.78
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2

«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги.

Источник: Лига PARI

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 19-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:1. Хозяев вперед вывел Дмитрий Цыпченко (76-я минута), гостей от поражения спас Андрей Окладников (90+5).

«СКА-Хабаровск» (25 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» (21) располагается на 12-й строчке.

В 20-м туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, а «Енисей» примет столичную «Родину». Обе встречи состоятся 23 ноября.

СКА-Хабаровск
1:1
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина, 613 зрителей
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Андрей Тихонов
Голы
СКА-Хабаровск
Дмитрий Цыпченко
76′
Енисей
Андрей Окладников
90+5′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
3
Константин Плиев
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
7
Камран Алиев
86′
8
Роман Емельянов
13
Данила Янов
61′
91
Егор Носков
82
Демьян Ильев
61′
55
Василий Алейников
14
Владислав Брагин
61′
50
Степан Глотов
33
Дмитрий Цыпченко
81′
77
Батраз Гурциев
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
21
Егор Иванов
43
Артур Гилязетдинов
55
Никита Богатырев
86′
49
Оливье Кенфак
18
Александр Надольский
67′
77
Ростислав Огиенко
11
Астемир Хашкулов
67′
9
Лука Раткович
87
Андрей Мазурин
86′
75
Андрей Окладников
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти