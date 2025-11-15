«Черноморец» дома обыграл ульяновскую «Волгу» в 19-м туре Лиги PARI

В составе «моряков» голами отметились форвард Саид Алиев (28-я минута) и полузащитник Антон Антонов (48-я минута), у «жёлто-чёрных» отличился хавбек Кирилл Фольмер, на 48-й минуте выполнивший точный удар со стандарта.
По итогам 19 матчей текущего сезона подэлитного дивизиона новороссийцы Вадима Евсеева набрали 20 очков и занимают тринадцатое место в турнирной таблице. «Волга» под руководством Михаила Белова с 18 баллами идёт пятнадцатой.
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Михаил Белов
