«Черноморец» дома обыграл ульяновскую «Волгу» в 19-м туре Лиги PARI

15 ноября на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоялся поединок 19-го тура Лиги PARI России по футболу сезона-2025/2026, где «Черноморец» со счётом 2:1 обыграл «Волгу» из Ульяновска.

Источник: Metaratings.ru

В составе «моряков» голами отметились форвард Саид Алиев (28-я минута) и полузащитник Антон Антонов (48-я минута), у «жёлто-чёрных» отличился хавбек Кирилл Фольмер, на 48-й минуте выполнивший точный удар со стандарта.

По итогам 19 матчей текущего сезона подэлитного дивизиона новороссийцы Вадима Евсеева набрали 20 очков и занимают тринадцатое место в турнирной таблице. «Волга» под руководством Михаила Белова с 18 баллами идёт пятнадцатой.

Черноморец
2:1
Первый тайм: 0:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Михаил Белов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти