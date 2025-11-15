Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Россия
0
:
Чили
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.02
П2
2.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.99
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

«Торпедо» Кононова победило «Ротор» под руководством Бояринцева

Московское «Торпедо» на своем поле обыграло волгоградский «Ротор» в матче 19-го тура Лиги PARI.

Источник: Sport24

Автозаводцы открыли счет на 57-й минуте — отличился Глеб Шевченко. Перед финальным свистком москвичи удвоили преимущество после удара Александра Юшина (88). В итоге 2:0 — команда Олега Кононова победила коллектив Дениса Бояринцева.

После этого матча «Торпедо» занимает 15−16-е места в таблице Лиги PARI (18 очков), а «Ротор» располагается на 5-й строчке (29 баллов).

Торпедо
2:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Денис Бояринцев
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти