«Торпедо» Кононова победило «Ротор» под руководством Бояринцева

Автозаводцы открыли счет на 57-й минуте — отличился Глеб Шевченко. Перед финальным свистком москвичи удвоили преимущество после удара Александра Юшина (88). В итоге 2:0 — команда Олега Кононова победила коллектив Дениса Бояринцева.
После этого матча «Торпедо» занимает 15−16-е места в таблице Лиги PARI (18 очков), а «Ротор» располагается на 5-й строчке (29 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Денис Бояринцев
