«Факел» обыграл «Сокол» и одержал третью победу подряд

Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове.
Единственный гол в матче забил Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.
«Факел» выиграл третий матч подряд и с 42 очками лидирует в Первой лиге. На втором месте находится «Урал» (39 очков).
«Сокол» (15 очков) занимает 17-ю строчке в турнирной таблице.
Следующий матч в Первой лиге «Факел» проведет 23 ноября на выезде против «Уфы», а «Сокол» в этот же день сыграет с «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Младен Кашчелан
Олег Василенко
Голы
Факел
Белайди Пуси
42′
Составы команд
Сокол
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
37′
55
Артем Быков
89′
17
Антон Мухин
11
Алексей Голянин
8
Амир Кахриманович
53′
82′
33
Никита Глойдман
9
Владислав Шпитальный
62′
21
Кирилл Никитин
23
Иван Чуриков
40′
82′
18
Владислав Лазарев
69
Роман Ермолин
46′
13
Павел Киреенко
Факел
1
Даниил Фролкин
5
Альберт Габараев
20
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
8
Абдула Багамаев
52
Равиль Нетфуллин
36′
10
Ильнур Альшин
85′
11
Никита Моцпан
23
Вячеслав Якимов
71′
97
Бутта Магомедов
99
Николай Гиоргобиани
85′
70
Нури Абдоков
19
Белайди Пуси
90′
21
Георгий Гонгадзе
93
Мераби Уридия
71′
9
Максим Турищев
85′
Статистика
Сокол
Факел
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
