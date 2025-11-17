Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

«Родина» обыграла костромской «Спартак» и ворвалась в тройку лидеров

Футболисты московской «Родины» нанесли поражение костромскому «Спартаку» в 19-м туре Лиги PARI.

Источник: vk.com/fc_rodina

Встреча, прошедшая в понедельник на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу команды испанского тренера Хуана Диаса.

Оба гола были забиты в первом тайме — отличились Артем Максименко (28-я минута) и Пап Гейе (32-я).

«Родина» набрала 34 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, сместив оттуда «Спартак». Команда не проигрывает в турнире с 20 сентября.

В следующем туре «Спартак» 22 ноября на выезде сыграет с «Уралом», а «Родина» на следующий день в гостях встретится с «Енисеем».

Спартак Кс
0:2
Первый тайм: 0:2
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 19
17.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Хуан Диас
Голы
Родина
Артем Максименко
29′
Пап Гуйе
33′
Составы команд
Спартак Кс
68
Михаил Гайдаш
2
Николай Тарасов
61′
4
Никита Супранович
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
5
Денис Жилмостных
46′
6
Кирилл Капленко
8
Дмитрий Садов
70′
69
Кирилл Чурсин
22
Анатолий Немченко
46′
78
Геннадий Киселев
35
Иван Енин
76′
3
Сергей Бугриев
57
Марат Тлехугов
70′
80
Арсений Хорин
89′
Родина
13
Сергей Волков
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
77
Аршак Корян
61′
3
Лео Гогличидзе
85′
19
Денис Тихонов
26
Артем Мещанинов
67′
52
Иван Кузьмичев
5
Андрей Егорычев
74′
23
Кирилл Ушатов
7
Пап Гуйе
46′
99
Иван Тимошенко
Статистика
Спартак Кс
Родина
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
