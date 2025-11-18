Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
П1
8.50
X
5.61
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
П1
1.20
X
8.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
П1
1.34
X
5.76
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
П1
1.03
X
35.00
П2
69.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
П1
1.67
X
4.01
П2
5.79

Собянин назвал новые сроки завершения реконструкции стадиона «Торпедо»

Работы планируется закончить в третьем квартале 2026 года. По их завершении вместимость арены увеличится до 15 тыс. мест.

Источник: РБК Спорт

Реконструкцию стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова на Восточной улице завершат в 2026 году, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реконструкция исторического стадиона “Торпедо” постепенно выходит на финишную прямую. Инвестор планирует завершить эту большую стройку в третьем квартале 2026 года», — написал Собянин.

Строительная готовность объекта составляет 70%. Выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Почти сделаны фасадные работы, ведутся отделка и благоустройство.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова был открыт 7 сентября 1960 года. Первый официальный матч на нем состоялся 15 апреля 1977-го. После реконструкции вместимость арены увеличится с 13 450 до 15 076 мест.

«Торпедо» в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге.