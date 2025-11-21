Ричмонд
«Торпедо» проиграло «Волге» в матче Первой лиги

Футболисты «Торпедо» проиграли «Волге» в матче Первой лиги.

Источник: Официальный аккаунт Лиги PARI

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» в гостях уступил ульяновской «Волге» в матче 20-го тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в Ульяновске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Кирилл Фольмер (6-я минута) и Дмитрий Каменщиков (18).

«Волга», набрав 21 очко, поднялась на 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Торпедо» с 18 баллами располагается на 16-й строчке.

В 21-м туре «Волга» примет екатеринбургский «Урал» 29 ноября, а на следующий день «Торпедо» в гостях сыграет с костромским «Спартаком».

Волга
2:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 20
21.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Олег Кононов
Голы
Волга
Кирилл Фольмер
6′
Дмитрий Каменщиков
18′
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
27
Михаил Умников
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
28
Данил Новиков
90
Кирилл Фольмер
70′
14
Владислав Яковлев
9
Дмитрий Каменщиков
52′
70′
19
Владислав Руденко
90′
8
Денис Рахманов
59′
88′
20
Константин Ковалев
29
Руслан Шагиахметов
29′
22
Дмитрий Рахманов
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
4
Сергей Бородин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
38
Александр Чупаев
7
Александр Юшин
3
Александр Иваньков
60′
21
Александр Ломакин
22
Олег Кожемякин
46′
15
Александр Орехов
97
Марио Чурич
46′
46
Виталий Дунай
8
Артур Галоян
68′
23
Кирилл Данилин
73
Владислав Шитов
46′
79
Алексей Каштанов
Статистика
Волга
Торпедо
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
2
2
Угловые
4
10
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти