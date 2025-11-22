Ричмонд
«Урал» поделил очки с костромским «Спартаком» в матче Первой лиги

«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче Первой лиги.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Юрий Железнов (47), гол гостей на счету Кирилла Чурсина (54).

«Урал» с 40 очками идет на втором месте в таблице второго по силе дивизиона российского футбола, «Спартак» (34 очка) располагается на четвертой позиции.

В следующем туре екатеринбургская команда 29 ноября нанесет визит ульяновской «Волге», а костромичи днем позже примут московское «Торпедо».

Урал
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 20
22.11.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Евгений Таранухин
Голы
Урал
Юрий Железнов
47′
Спартак Кс
Кирилл Чурсин
54′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
24
Егор Филипенко
16
Фернандо Итало
13
Роман Акбашев
22
Лео Кордейро
44
Владислав Малькевич
14
Юрий Железнов
42
Егор Мосин
75′
50
Максим Воронов
37
Виталий Бондарев
79′
6
Фаниль Сунгатулин
10
Мартин Секулич
38′
90′
20
Евгений Марков
Спартак Кс
68
Михаил Гайдаш
2
Николай Тарасов
41′
3
Сергей Бугриев
4
Никита Супранович
90+4′
18
Максим Игнатьев
78
Геннадий Киселев
5
Денис Жилмостных
60′
22
Анатолий Немченко
35
Иван Енин
60′
55
Александр Саплинов
69
Кирилл Чурсин
70′
8
Дмитрий Садов
7
Денис Боков
46′
57
Марат Тлехугов
99
Артур Гарибян
76′
23
Максим Чиканчи
Статистика
Урал
Спартак Кс
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти