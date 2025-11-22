Ричмонд
«Арсенал» ушел от поражения в игре с «Черноморцем», сравняв счет на 86-й минуте

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч 20-го тура Лиги PARI между тульским «Арсеналом» и «Черноморцем».

Источник: Соцсети

Встреча завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 63-й минуте открыл Саид Алиев. В самом конце матча «Арсенал» смог сравнять счет, на 86-й минуте забил Резиуан Мирзов.

После этой игры «Арсенал» занимает 9-е место в таблице с 27 очками, «Черноморец» идет на 13-й строчке с 21 очком.

Арсенал
1:1
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 20
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Вадим Евсеев
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти