«Арсенал» ушел от поражения в игре с «Черноморцем», сравняв счет на 86-й минуте

Встреча завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 63-й минуте открыл Саид Алиев. В самом конце матча «Арсенал» смог сравнять счет, на 86-й минуте забил Резиуан Мирзов.
После этой игры «Арсенал» занимает 9-е место в таблице с 27 очками, «Черноморец» идет на 13-й строчке с 21 очком.
Футбол, Первая лига, Тур 20
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Вадим Евсеев
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
