«Родина» сыграла вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московская «Родина» на выезде сыграла вничью с красноярским «Енисеем» в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.
«Родина» продлила серию без поражений в чемпионате до девяти матчей и вышла на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. «Енисей» (22 очка) не проигрывает на протяжении трех встреч и занимает 12-ю строчку.
В следующем матче «Енисей» 30 ноября примет волгоградский «Ротор», «Родина» днем позднее дома сыграет против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.