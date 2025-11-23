«Родина» сыграла вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
1
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.20
П2
4.50
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.05
П2
2.18
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.07
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.31
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.95
П2
1.64
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.29
П2
2.57
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.48
П2
2.13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.65
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
6.20
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.50
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.40
П2
2.49
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.51
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.87
П2
8.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.18
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.63
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.38
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.27
П2
5.14
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.33
X
5.52
П2
1.40
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Родина» сыграла вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги

«Родина» на выезде сыграла вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московская «Родина» на выезде сыграла вничью с красноярским «Енисеем» в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.

«Родина» продлила серию без поражений в чемпионате до девяти матчей и вышла на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. «Енисей» (22 очка) не проигрывает на протяжении трех встреч и занимает 12-ю строчку.

В следующем матче «Енисей» 30 ноября примет волгоградский «Ротор», «Родина» днем позднее дома сыграет против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.