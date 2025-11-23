«Родина» сыграла вничью с «Енисеем» в матче Первой лиги

«Родина» продлила серию без поражений в чемпионате до девяти матчей и вышла на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. «Енисей» (22 очка) не проигрывает на протяжении трех встреч и занимает 12-ю строчку.