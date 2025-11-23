«Факел» разгромил «Уфу» в Первой лиге, одержав четвертую победу подряд

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» одержал победу над «Уфой» в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Мячи забили Николай Гиоргобиани (2-я минута), Альберт Габараев (7), Белайди Пуси (31, с пенальти) и Абдула Багамаев (64).
«Факел» продлил победную серию до четырех матчей. Воронежская команда, набрав 45 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» с 19 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Факел» 30 ноября примет «Челябинск», днем ранее «Уфа» встретится в гостях с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область).