Тренер российского клуба психанул после разгрома и публично разнес своих футболистов. Видео попало в соцсети

Любопытно, что «Уфа» не стала выкладывать полную версию пресс-конференции, показав только часть того, что говорил Тетрадзе.
Однако полное видео все равно просочилось в соцсети. Судя по всему, его снял кто-то из находившихся на пресс-конференции журналистов.
«Проиграли игру за первые 15 минут. Три стандартных положения — три пропущенных гола. Руки опустили, уже ничего не получалось. По игре было видно, что соперник намного быстрее, чувствуется класс футболистов. Мы проиграли по всем компонентам.
Не имеет значения, играешь ты с лидером или аутсайдером. Самолюбие должно быть у футболиста в первую очередь. Должен любить свою работу, ты этим зарабатываешь. У меня уже слов нет. Так играть никому не позволено! Из футбольного клуба “Уфа” сделали игрушку. Хочу — играю, хочу — не играю. Не может так быть, что одну игру играешь, а потом проваливаешься. В себе нужно искать причину! Это уже говорит об уровне футболиста, об его отношении к своему делу. Наш тренерский штаб я тоже сюда включаю. Не думайте, что я оправдываюсь. Я, как главный тренер, несу ответственность. Но я знаю одно: такие футболисты не должны находиться в футбольном клубе “Уфа”.
Как говоришь им, что нужно покинуть команду, так сразу про компенсацию вспоминают до конца контракта! Вот как разговаривать?! Это не сегодняшняя проблема. Эта проблема идет со вчерашнего дня, так скажем. Я только за, чтобы футболист зарабатывал большие деньги, они свое здоровье оставляют. Но я за то, чтобы зарабатывали, а не получали. Сегодня мы получаем зарплату. Получаем!
Сегодня они доказали… Были обиженные, что их не ставят играть. Вот, дали возможность, играешь с такой командой, с “Факелом”. И вот так выйти!
Если они так будут играть, так лучше сразу расторгнуть контракт. Дайте им эту компенсацию, пускай уходят уже! Отдайте эту компенсацию, пусть уходят! Понятно, тяжело клубу финансово. Но если они так зациклились на этом… Не хотят — отдайте, пускай уходят! Возьмем молодых с молодежки, пускай они играют, ребята будут биться за себя, за родных, за близких, за республику! Но это — порнография! Я здесь ровно год — у меня как будто воспитательный центр, детский сад. Как будто с детьми. Все время уговаривать нужно, лишнее слово нельзя говорить. На зеленом поле видно все. Можно друг друга обмануть, но футбол не обманешь. Я извиняюсь, что я так эмоционально говорю, просто это вот здесь у меня уже! Были бы у меня деньги, я б отдал, отпустил бы всех! Всех отпустил бы!
Я понимаю, можно игру проиграть, хотя не люблю это слово… Но достойно можно играть?! Я не слышал, чтобы болельщики болели. Потому что повода даже не дали, чтобы болельщики поболели за команду! Мне в первую очередь стыдно! Ответственность должен каждый нести за свои поступки. Если вышел на поле — должен выкладываться полностью. А им все с рук сходит. Именно здесь, в Уфе. Эта проблема не сейчас возникла. Эта проблема идет оттуда, снизу, два-три года. С таким отношением — вы меня извините! Я еще раз говорю, были бы у меня деньги, я сегодня же 50 процентов убрал бы из команды! Сегодня же! Если не все 70−80 процентов! Так нельзя издеваться над футболом! Это издевательство над футболом!
Не может же такого быть: один тренер плохой, второй тренер плохой, третий тренер плохой… Выход один — убрать всех, отдать компенсацию, взять молодых ребят. Пускай молодежка играет! Зато свои! И будут биться!
На протяжении всего года у меня такой разговор с ними. Это ненормально! «— в числе прочего сказал Тетрадзе на пресс-конференции. Тренер “Уфы” в том числе использовал нецензурную лексику.
«Уфа» потерпела третье поражение подряд. Команда Тетрадзе занимает 15-е место в турнирной таблице из 18 возможных. В активе уфимцев 19 очков после 20 туров.
Омари Тетрадзе
Олег Василенко
Николай Гиоргобиани
2′
Альберт Габараев
7′
Белайди Пуси
31′
Абдула Багамаев
64′
40
Алексей Чернов
55
Евгений Шляков
10
Расул Гыстаров
74′
88
Мигран Агеян
70
Дилан Ортис
50
Иван Хомуха
22
Залимхан Юсупов
15′
7
Александр Перченок
61′
23
Данил Ахатов
15
Алан Хабалов
67′
69
Илья Ханенко
45
Александр Теняев
76′
17
Давид Озманов
96
Алексей Барановский
43′
61′
79
Константин Троянов
1
Даниил Фролкин
22
Игорь Юрганов
23
Вячеслав Якимов
19
Белайди Пуси
5
Альберт Габараев
44
Юрий Журавлев
8
Абдула Багамаев
77′
77
Лука Багателия
17
Николай Гиоргобиани
77′
70
Нури Абдоков
9
Максим Турищев
55′
21
Георгий Гонгадзе
10
Ильнур Альшин
67′
69′
11
Никита Моцпан
52
Равиль Нетфуллин
69′
97
Бутта Магомедов
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти