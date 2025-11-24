Тренер российского клуба психанул после разгрома и публично разнес своих футболистов. Видео попало в соцсети

«Проиграли игру за первые 15 минут. Три стандартных положения — три пропущенных гола. Руки опустили, уже ничего не получалось. По игре было видно, что соперник намного быстрее, чувствуется класс футболистов. Мы проиграли по всем компонентам.



Не имеет значения, играешь ты с лидером или аутсайдером. Самолюбие должно быть у футболиста в первую очередь. Должен любить свою работу, ты этим зарабатываешь. У меня уже слов нет. Так играть никому не позволено! Из футбольного клуба “Уфа” сделали игрушку. Хочу — играю, хочу — не играю. Не может так быть, что одну игру играешь, а потом проваливаешься. В себе нужно искать причину! Это уже говорит об уровне футболиста, об его отношении к своему делу. Наш тренерский штаб я тоже сюда включаю. Не думайте, что я оправдываюсь. Я, как главный тренер, несу ответственность. Но я знаю одно: такие футболисты не должны находиться в футбольном клубе “Уфа”.



Как говоришь им, что нужно покинуть команду, так сразу про компенсацию вспоминают до конца контракта! Вот как разговаривать?! Это не сегодняшняя проблема. Эта проблема идет со вчерашнего дня, так скажем. Я только за, чтобы футболист зарабатывал большие деньги, они свое здоровье оставляют. Но я за то, чтобы зарабатывали, а не получали. Сегодня мы получаем зарплату. Получаем!



Сегодня они доказали… Были обиженные, что их не ставят играть. Вот, дали возможность, играешь с такой командой, с “Факелом”. И вот так выйти!



Если они так будут играть, так лучше сразу расторгнуть контракт. Дайте им эту компенсацию, пускай уходят уже! Отдайте эту компенсацию, пусть уходят! Понятно, тяжело клубу финансово. Но если они так зациклились на этом… Не хотят — отдайте, пускай уходят! Возьмем молодых с молодежки, пускай они играют, ребята будут биться за себя, за родных, за близких, за республику! Но это — порнография! Я здесь ровно год — у меня как будто воспитательный центр, детский сад. Как будто с детьми. Все время уговаривать нужно, лишнее слово нельзя говорить. На зеленом поле видно все. Можно друг друга обмануть, но футбол не обманешь. Я извиняюсь, что я так эмоционально говорю, просто это вот здесь у меня уже! Были бы у меня деньги, я б отдал, отпустил бы всех! Всех отпустил бы!



Я понимаю, можно игру проиграть, хотя не люблю это слово… Но достойно можно играть?! Я не слышал, чтобы болельщики болели. Потому что повода даже не дали, чтобы болельщики поболели за команду! Мне в первую очередь стыдно! Ответственность должен каждый нести за свои поступки. Если вышел на поле — должен выкладываться полностью. А им все с рук сходит. Именно здесь, в Уфе. Эта проблема не сейчас возникла. Эта проблема идет оттуда, снизу, два-три года. С таким отношением — вы меня извините! Я еще раз говорю, были бы у меня деньги, я сегодня же 50 процентов убрал бы из команды! Сегодня же! Если не все 70−80 процентов! Так нельзя издеваться над футболом! Это издевательство над футболом!



Не может же такого быть: один тренер плохой, второй тренер плохой, третий тренер плохой… Выход один — убрать всех, отдать компенсацию, взять молодых ребят. Пускай молодежка играет! Зато свои! И будут биться!