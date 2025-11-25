Бояринцев покинул «Ротор» после поражения

Также из клуба ушли тренеры Олег Нечаев и Сергей Толстых. В понедельник «Ротор» в большинстве проиграл на своем поле «Челябинску» (0:2) в 20-м туре Первой лиги. Сообщается, что Бояринцев сам подал в отставку после матча.
«Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно подал в отставку в раздевалке, которую мы приняли. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за работу, проделанную на протяжении полутора лет в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный директор Андрей Кривов.
«Ротор» после 20 туров занимает седьмое место в таблице, набрав 29 очков.
Бояринцеву 47 лет, он возглавлял волгоградский клуб с мая 2024 года. Также бывший футболист московского «Спартака» и казанского «Рубина» ранее тренировал ивановский «Текстильщик», московскую «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол».