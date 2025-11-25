Экс-тренер «Серикспора» временно возглавил «Ротор»

Помощником Бурлаченко будет Виталий Абрамов. Тренер вратарей Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин остаются в тренерском штабе.
Накануне «Ротор» на своем поле проиграл «Челябинску» со счетом 0:2. Сразу после игры главный тренер Денис Бояринцев подал в отставку.
Бурлаченко — бывший футболист «Ротора». После завершения игровой карьеры работал тренером в системе волгоградского клуба. Он также трудился в «СКА-Энергии», «Газовике», «Соколе», «Чайке» и «Пари НН». До октября 2025 года он четыре месяца являлся ассистентом Сергея Юрана в турецком «Серикспоре». В середине ноября 55-летний специалист возглавил «Ротор-2».