Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.65
П2
1.79
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.93
П2
4.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.53
П2
2.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Бояринцев — о своем уходе из «Ротора»: «Для этого есть объективные причины»

Денис Бояринцев, подавший в отставку с должности главного тренера «Ротора», попрощался с клубом и болельщиками.

Источник: Sport24

Бояринцев заявил о своем увольнении накануне сразу после окончания матча 20-го тура Лиги PARI против «Челябинска» (0:2).

"Приветствую всех болельщиков и неравнодушных волгоградцев! Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку команды в каждой игре, домашней или выездной, между играми и каждый день! Мы чувствовали вашу поддержку всегда!

Также хочу отблагодарить каждого из клуба: футболистов, моих коллег из тренерского штаба, административный блок, медицинский штаб, руководство клуба и города! Было большим удовольствием работать вместе, единой командой и добиваться результата.

Решение об уходе далось мне не просто, но для этого есть объективные причины.

«Ротор» и Волгоград навсегда в моем сердце!" — приводятся слова Бояринцева в соцсетях клуба.

47-летний Бояринцев возглавлял «Ротор» с мая 2024 года. В текущем сезоне волгоградский клуб набрал 29 очков в 20 матчах и расположился на 7-м месте в таблице Первой лиги.