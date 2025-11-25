Бояринцев — о своем уходе из «Ротора»: «Для этого есть объективные причины»

Бояринцев заявил о своем увольнении накануне сразу после окончания матча 20-го тура Лиги PARI против «Челябинска» (0:2).
"Приветствую всех болельщиков и неравнодушных волгоградцев! Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку команды в каждой игре, домашней или выездной, между играми и каждый день! Мы чувствовали вашу поддержку всегда!
Также хочу отблагодарить каждого из клуба: футболистов, моих коллег из тренерского штаба, административный блок, медицинский штаб, руководство клуба и города! Было большим удовольствием работать вместе, единой командой и добиваться результата.
Решение об уходе далось мне не просто, но для этого есть объективные причины.
«Ротор» и Волгоград навсегда в моем сердце!" — приводятся слова Бояринцева в соцсетях клуба.
47-летний Бояринцев возглавлял «Ротор» с мая 2024 года. В текущем сезоне волгоградский клуб набрал 29 очков в 20 матчах и расположился на 7-м месте в таблице Первой лиги.