Кононов рассказал, что Симонян поддерживал его в «Спартаке»

«Мне посчастливилось быть знакомым с Никитой Павловичем, когда я работал в “Спартаке”, он меня поддерживал. И после мы тоже с ним созванивались и обменивались мнениями. За свою жизнь я не встречал такого человека, который мог быть очень добрым, вежливым и таким учителем, который передавал от себя знания. Его человечность и знания очень дорого стоят и подкупают», — сказал Кононов.