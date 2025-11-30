«Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в первом матче после отставки Бояринцева.

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.
«Ротор» провел первую игру после отставки Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды. Его обязанности в матче с «Енисеем» исполнял Валерий Бурлаченко. Команда, набрав 30 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Енисей» третий раз кряду сыграл вничью и занимает 13-е место с 23 очками.
Следующие матчи команды проведут после зимней паузы.