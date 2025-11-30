«Торпедо» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.30
П2
1.67
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.92
П2
4.25
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.65
П2
2.25
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
2.85
П2
9.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.69
X
5.58
П2
1.43
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Торпедо» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

«Торпедо» победил костромской «Спартак» с минимальным счетом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло костромской «Спартак» в гостевом матче 21-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0. Гол на 53-й минуте забил Александр Юшин. В компенсированное ко второму тайму время был удален защитник «красно-белых» Никита Супранович.

«Торпедо» с 21 очком идет на 15-м месте в таблице, костромской «Спартак» (34 очка) располагается на четвертой позиции.

В другом матче тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» — 0:0.

Спартак Кс
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
53′
Составы команд
Спартак Кс
1
Сергей Ещенко
2
Николай Тарасов
3
Сергей Бугриев
45′
4
Никита Супранович
90+6′
90+6′
18
Максим Игнатьев
56′
35
Иван Енин
74′
11
Егор Назаренко
20′
46′
5
Денис Жилмостных
69
Кирилл Чурсин
49′
65′
22
Анатолий Немченко
78
Геннадий Киселев
40′
46′
57
Марат Тлехугов
23
Максим Чиканчи
67′
7
Денис Боков
99
Артур Гарибян
75′
17
Илья Калачев
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
57′
4
Сергей Бородин
5
Владимир Москвичев
84
Вадим Чурилов
79
Алексей Каштанов
55
Данил Степанов
78′
19
Руслан Байтуков
90+4′
99
Глеб Шевченко
90′
90
Боян Роганович
27
Александр Орехов
90′
97
Марио Чурич
7
Александр Юшин
82′
21
Александр Ломакин
73
Владислав Шитов
78′
8
Артур Галоян
Статистика
Спартак Кс
Торпедо
Желтые карточки
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти