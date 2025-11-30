«Торпедо» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло костромской «Спартак» в гостевом матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0. Гол на 53-й минуте забил Александр Юшин. В компенсированное ко второму тайму время был удален защитник «красно-белых» Никита Супранович.
«Торпедо» с 21 очком идет на 15-м месте в таблице, костромской «Спартак» (34 очка) располагается на четвертой позиции.
В другом матче тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» — 0:0.
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Евгений Таранухин
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
53′
Составы команд
Спартак Кс
1
Сергей Ещенко
2
Николай Тарасов
3
Сергей Бугриев
45′
4
Никита Супранович
90+6′
90+6′
18
Максим Игнатьев
56′
35
Иван Енин
74′
11
Егор Назаренко
20′
46′
5
Денис Жилмостных
69
Кирилл Чурсин
49′
65′
22
Анатолий Немченко
78
Геннадий Киселев
40′
46′
57
Марат Тлехугов
23
Максим Чиканчи
67′
7
Денис Боков
99
Артур Гарибян
75′
17
Илья Калачев
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
57′
4
Сергей Бородин
5
Владимир Москвичев
84
Вадим Чурилов
79
Алексей Каштанов
55
Данил Степанов
78′
19
Руслан Байтуков
90+4′
99
Глеб Шевченко
90′
90
Боян Роганович
27
Александр Орехов
90′
97
Марио Чурич
7
Александр Юшин
82′
21
Александр Ломакин
73
Владислав Шитов
78′
8
Артур Галоян
Статистика
Спартак Кс
Торпедо
Желтые карточки
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
