Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Василий Березуцкий близок к тому, чтобы возглавить «Урал»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий может трудоустроиться в «Урале».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Legalbet, 43-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера команды из Екатеринбурга.

В настоящее время «Урал» возглавляет Мирослав Ромащенко, однако команда под его руководством выдала серию из трех матчей без побед, в результате чего отстала от лидирующего в Лиге PARI «Факела» на 7 очков.

Березуцкий обладает солидным опытом работы в России и за рубежом: он работал в тренерских штабах в нидерландском «Витессе», ЦСКА, «Краснодаре» и китайском «Шанхай Шэньхуа», а также возглавлял азербайджанский «Сабах».