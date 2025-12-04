Василий Березуцкий близок к тому, чтобы возглавить «Урал»

Как сообщает Legalbet, 43-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера команды из Екатеринбурга.
В настоящее время «Урал» возглавляет Мирослав Ромащенко, однако команда под его руководством выдала серию из трех матчей без побед, в результате чего отстала от лидирующего в Лиге PARI «Факела» на 7 очков.
Березуцкий обладает солидным опытом работы в России и за рубежом: он работал в тренерских штабах в нидерландском «Витессе», ЦСКА, «Краснодаре» и китайском «Шанхай Шэньхуа», а также возглавлял азербайджанский «Сабах».