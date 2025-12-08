«Просил невыполнимое». Александр Кержаков не возглавит «Урал»

Березуцкий уже находится в Екатеринбурге и воскресенье был замечен на баскетбольном матче вместе с президентом «Урал» Григорием Ивановым.
Ранее претендентом на пост главного тренера «Урала» также назывался лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков.
Как утверждает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», Кержаков просил, чтобы Иванов не присутствовал во время матчей на скамейке.
«Априори невыполнимое условие», — написал журналист Сергей Ильев.
«Урал» после 21 тура идет на второй строчке в таблице Лиги PARI.