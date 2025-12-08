Президент «Урала» — о назначении Березуцкого главным тренером: «Их же двое — не знаю, про какого вы говорите»

Вчера, 7 декабря, Березуцкого заметили на баскетбольном матче в Екатеринбурге, а сегодня «Урал» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.
— Правда, что новым тренером «Урала» станет Березуцкий?
— Березуцких же двое. Не знаю, про какого вы говорите. Один сейчас занят, а второй — не знаю.
— Я говорю про Василия, естественно.
— Пока мы контракт ни с кем не заключали.
— Василий Березуцкий есть среди кандидатов на пост тренера «Урала»?
— Конечно, есть. Мы ищем тренера. Если у тебя есть фамилия Березуцкого, значит, и у меня есть.
— Вас с Василием видели в одной компании на баскетбольном матче «Уралмаша» с «Зенитом». Напрашивается вывод.
— Березуцкий — болельщик «Зенита». Говорит: «Прилетел случайно, а у вас тут “Зенит” играет в баскетбол. Так хочу посмотреть! Можно?» Да пожалуйста! Не знаю даже, как он прошел. Но я не видел, как он болел. Только слышал, что Василий радовался, когда «Зенит» забивал.
— Вы не серьезно же?
— Шучу, конечно. А то ты сейчас понапишешь. Если серьезно, Березуцкий как спортсмен пошел посмотреть баскетбол. Я тоже в других городах с удовольствием хожу на разные матчи.
— Когда будет решение по новому тренеру?
— Думаю, не сегодня. Но на этой неделе мы уже определимся, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
После 21 тура «Урал» занимает 2-е место в таблице Лиги PARI, имея 41 очко в активе.
Михаил Белов
