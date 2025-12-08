Ричмонд
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
П1
2.55
X
3.01
П2
3.23
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
П1
2.51
X
3.02
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
П1
5.30
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
П1
5.15
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
П1
1.75
X
3.88
П2
4.88
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2

Президент «Урала» — о назначении Березуцкого главным тренером: «Их же двое — не знаю, про какого вы говорите»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном назначении Василия Березуцкого главным тренером екатеринбургской команды.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 7 декабря, Березуцкого заметили на баскетбольном матче в Екатеринбурге, а сегодня «Урал» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.

— Правда, что новым тренером «Урала» станет Березуцкий?

— Березуцких же двое. Не знаю, про какого вы говорите. Один сейчас занят, а второй — не знаю.

— Я говорю про Василия, естественно.

— Пока мы контракт ни с кем не заключали.

— Василий Березуцкий есть среди кандидатов на пост тренера «Урала»?

— Конечно, есть. Мы ищем тренера. Если у тебя есть фамилия Березуцкого, значит, и у меня есть.

— Вас с Василием видели в одной компании на баскетбольном матче «Уралмаша» с «Зенитом». Напрашивается вывод.

— Березуцкий — болельщик «Зенита». Говорит: «Прилетел случайно, а у вас тут “Зенит” играет в баскетбол. Так хочу посмотреть! Можно?» Да пожалуйста! Не знаю даже, как он прошел. Но я не видел, как он болел. Только слышал, что Василий радовался, когда «Зенит» забивал.

— Вы не серьезно же?

— Шучу, конечно. А то ты сейчас понапишешь. Если серьезно, Березуцкий как спортсмен пошел посмотреть баскетбол. Я тоже в других городах с удовольствием хожу на разные матчи.

— Когда будет решение по новому тренеру?

— Думаю, не сегодня. Но на этой неделе мы уже определимся, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

После 21 тура «Урал» занимает 2-е место в таблице Лиги PARI, имея 41 очко в активе.

Волга
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 21
29.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Мирослав Ромащенко
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
27
Михаил Умников
17
Игорь Гершун
69′
10
Гиоргий Уридия
90′
27
Артем Молодцов
9
Дмитрий Каменщиков
82′
19
Владислав Руденко
90+3′
8
Денис Рахманов
90′
92
Игнат Касьянов
28
Данил Новиков
83′
22
Дмитрий Рахманов
Урал
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
90+3′
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
11
Владислав Карапузов
46′
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
75′
55
Тимур Аюпов
50
Максим Воронов
82′
20
Евгений Марков
37
Виталий Бондарев
37′
46′
18
Никита Морозов
86′
22
Лео Кордейро
75′
97
Илья Ишков
90+1′
Статистика
Волга
Урал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
1
5
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти