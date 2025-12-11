Газзаев пожелал удачи Березуцкому после назначения в «Урал»: «Он сможет вывести команду в РПЛ»

«Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. Потом он успешно начал свою тренерскую деятельность в штабе Леонида Слуцкого. Начал работать самостоятельно в Азербайджане. Сейчас Березуцкий возглавил “Урал”, у которого задача одна — выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится. У него большой опыт работы с разными тренерами за время игровой карьеры. Поэтому я вижу у него только позитивные перспективы», — сказал Газзаев «СЭ».