Газзаев пожелал удачи Березуцкому после назначения в «Урал»: «Он сможет вывести команду в РПЛ»

«Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. Потом он успешно начал свою тренерскую деятельность в штабе Леонида Слуцкого. Начал работать самостоятельно в Азербайджане. Сейчас Березуцкий возглавил “Урал”, у которого задача одна — выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится. У него большой опыт работы с разными тренерами за время игровой карьеры. Поэтому я вижу у него только позитивные перспективы», — сказал Газзаев «СЭ».
«Урал» объявил о назначении Березуцкого главным тренером в четверг, 11 декабря. 43-летний специалист сменил на этом посту Мирослава Ромащенко, который был отправлен в отставку 8 декабря.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги — у команды 41 очко после 21 матча. Он отстает от лидирующего «Факела» на 7 очков.