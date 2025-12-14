Слуцкий — о Березуцком в «Урале»: «Я не могу удивиться, потому что я принимал участие»

Напомним, что 43-летний специалист возглавил екатеринбургский клуб 11 декабря.
По окончании игровой карьеры Березуцкий работал в тренерском штабе «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа». В сезоне-2024/25 был главным тренером команды «Сабах», с которой выиграл Кубок Азербайджана.
«Урал» после 21 тура Лиги PARI занимает второе строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.
— Вы про Васю (Березуцкого) упомянули. Удивились, что он вернулся в Россию тренировать?
— Я не могу удивиться, потому что я принимал участие даже, скажем так.
— Что советовали?
— Васе или клубу, который мне звонил? Я с двух сторон советовал, чтобы это произошло.
— Почему вам это кажется удачной историей?
— Ну, я просто Васю очень высоко оцениваю как тренера.
— Это понятно, но вот именно в контексте этого клуба, этой лиги и так далее.
— Ну смотри, во-первых, они, скорее всего, выйдут, потому что у них достаточно большой отрыв, и это история такого плавного перехода из ФНЛ в Премьер-лигу. А во-вторых, там все есть, база, инфраструктура, стадион, ну все под Премьер-лигу. Там достаточно интересная команда, там много молодых игроков. То есть мне кажется, для первой работы Васи в России это очень хороший вариант был.
— Но работать с Григорием Викторовичем это непросто. Это специфично.
— Но у Васи очень в этом плане сильный характер. Я думаю, что Григорий Викторович с таким тренером, с таким характером еще не работал. Не, не, не. То, что есть условно вариант разосраться, наверное, он есть у любого тренера — заявил Слуцкий на ютуб-канале FONBET.