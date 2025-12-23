Футбольный судья признался, что получил 1,5 млн рублей от «Торпедо»

По информации источника, арбитр принял деньги, но уточнил, что никак не влиял своими решениями на исход встречи между тульским «Арсеналом» и «Торпедо» (0:1).
После дачи показаний следствие выпустило Егорова под подписку о невыезде.
19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.
Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.