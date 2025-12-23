РФС может проверить два матча «Торпедо» прошлого сезона, сообщил источник

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) может провести дополнительную проверку в отношении гостевых матчей московского «Торпедо» против тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В прошлом сезоне московское «Торпедо» по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей «Торпедо», но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского «Арсенала» (1:0) и красноярского «Енисея» (1:0).
«В ЭСК запросы от органов следствия по оценке судейства игр “Арсенал” — “Торпедо” и “Енисей” — “Торпедо” не поступали. Игры могли быть выиграны вследствие реализации игровых моментов, а не подсуживания. Но ЭСК в рамках вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, проведет дополнительную экспертизу этих матчей», — сообщил собеседник агентства.
Ранее во вторник председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация готова к сотрудничеству с уполномоченными органами по делу о попытке организации договорных матчей руководством московского «Торпедо» в сезоне-2024/25, но на данном этапе есть необходимость соблюдения тайны следствия.
В сезоне-2025/26 «Торпедо» после 21 тура занимает 15-е место из 18 в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко. Отрыв от 16-й строчки и зоны вылета в дивизион «А» Второй лиги составляет одно очко.