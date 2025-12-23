РФС может проверить два матча «Торпедо» прошлого сезона, сообщил источник

В прошлом сезоне московское «Торпедо» по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей «Торпедо», но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского «Арсенала» (1:0) и красноярского «Енисея» (1:0).