Фонд из ОАЭ может купить «Ротор»: «Один из трех российских клубов, имеющих большой потенциал для инвестиций»

Модель взаимодействия строится на принципах государственно-частного партнерства. Фонд берет на себя финансирование клуба и академии, развитие инфраструктуры и ответственность за спортивные результаты, тогда как региональные власти предоставляют инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки на льготных условиях.