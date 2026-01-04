Фонд из ОАЭ может купить «Ротор»: «Один из трех российских клубов, имеющих большой потенциал для инвестиций»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Наполи
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
18.00
П2
1.04
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.83
П2
4.83
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.91
П2
4.99
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.03
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.23
П2
3.01
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.81
П2
1.87
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.12
П2
5.37
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.59
П2
4.60
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.57
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.35
П2
3.71
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.62
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.18
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.06
П2
7.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.74
П2
2.03

Фонд из ОАЭ может купить «Ротор»: «Один из трех российских клубов, имеющих большой потенциал для инвестиций»

Фонд из ОАЭ может купить «Ротор».

Источник: Спортс"

Фонд No Limits Sports из ОАЭ рассматривает «Ротор» в числе трех российских клубов, потенциальное приобретение которых сейчас анализируют специалисты организации. Об этом Ивану Карпову сообщил президент евразийского направления фонда Вадим Андреев.

По словам Андреева, No Limits Sports предлагает гибридную модель инвестирования в российский футбол, предполагающую широкий диапазон вложений — «от одного до десятков миллиардов рублей» в зависимости от качества и перспектив проекта.

Андреев отмечает, что главная цель фонда не просто возврат вложенных средств, а превращение клуба в устойчивый и высокодоходный актив в среднесрочной перспективе 3−5 лет.

Модель взаимодействия строится на принципах государственно-частного партнерства. Фонд берет на себя финансирование клуба и академии, развитие инфраструктуры и ответственность за спортивные результаты, тогда как региональные власти предоставляют инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки на льготных условиях.

Андреев подчеркивает, что такой формат сотрудничества с иностранными инвесторами может стать примером эффективного привлечения капитала в российский спорт:

«Это стратегический союз, который объединяет бизнес, спорт и государство для достижения общих целей и создания реальной ценности для всех участников процесса. “Ротор” входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов», — заявил Андреев.

Ранее фонд начал аналитическую оценку нескольких российских клубов, однако их названия, помимо «Ротора», не раскрываются.

«Ростор» занимает 7-е место в таблице PARI Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.