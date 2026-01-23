«Урал» в первой игре под руководством Березуцкого обыграл «Пюник»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев. Это первая игра «Урала» под руководством Василия Березуцкого. Он был назначен на должность главного тренера команды в декабре 2025 года.
В составе «Пюника» забитыми мячами отметились Фелипе Алмейда (24-я минута) и Матас Варейка (26-я).
Первый гол в составе «Урала» забил Евгений Марков (56-я минута). Также дубль оформил Роман Акбашев (65-я; 89-я).
Следующий контрольный матч екатеринбуржцы проведут 29 января против китайской команды «Чэнду Жунчэн».