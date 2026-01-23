Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.00
П2
1.28
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.00
П2
2.74
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.57
П2
11.00
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.30
Футбол. Англия
24.01
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.31
П2
3.00
Футбол. Испания
24.01
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75

«Урал» в первой игре под руководством Березуцкого обыграл «Пюник»

«Урал» одержал победу над армянским «Пюником» в контрольном матче на сборах в ОАЭ.

Источник: vk.com/fc_ue

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев. Это первая игра «Урала» под руководством Василия Березуцкого. Он был назначен на должность главного тренера команды в декабре 2025 года.

В составе «Пюника» забитыми мячами отметились Фелипе Алмейда (24-я минута) и Матас Варейка (26-я).

Первый гол в составе «Урала» забил Евгений Марков (56-я минута). Также дубль оформил Роман Акбашев (65-я; 89-я).

Следующий контрольный матч екатеринбуржцы проведут 29 января против китайской команды «Чэнду Жунчэн».