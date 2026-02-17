Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

С. Бакаев — о переходе в «Родину»: «Не сказал бы, что это шаг назад. Есть шансы быть в РПЛ в следующем сезоне»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, вернувшийся в «Родину» из «Акрона», объяснил свое решение.

Источник: Sport24

В сезоне-2023/24 Бакаев уже выступал за «Родину» на правах аренды. В 26 матчах (22 — в Первой лиге и 4 — в Кубке России) забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

"Ощущения потрясающие, как будто и не уходил никуда. Был рад увидеться со всеми, с кем провел сезон, когда я был в аренде. Есть осознание того, что нам снова придется проделать немаленький путь для того, чтобы завершить то дело, которое я не смог завершить в позапрошлом сезоне.

Был интерес со стороны «Родины». Мы пока только общались, ожидали. В какой-то момент все быстро начало развиваться и получилось так, что я здесь. Сердце подсказывало мне, что надо вернуться и завершить дело.

Согласен, что футболисты несильно стремятся в ФНЛ, все-таки РПЛ — это другой уровень. Не сказал бы, что мне тяжело далось это решение. И не сказал бы, что это шаг назад. Есть хорошие возможности играть, помогать команде и выполнить задачу — быть в следующем сезоне в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы не доводить дело до стыков", — сказал Бакаев клубной пресс-службе.