С. Бакаев — о переходе в «Родину»: «Не сказал бы, что это шаг назад. Есть шансы быть в РПЛ в следующем сезоне»

В сезоне-2023/24 Бакаев уже выступал за «Родину» на правах аренды. В 26 матчах (22 — в Первой лиге и 4 — в Кубке России) забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
"Ощущения потрясающие, как будто и не уходил никуда. Был рад увидеться со всеми, с кем провел сезон, когда я был в аренде. Есть осознание того, что нам снова придется проделать немаленький путь для того, чтобы завершить то дело, которое я не смог завершить в позапрошлом сезоне.
Был интерес со стороны «Родины». Мы пока только общались, ожидали. В какой-то момент все быстро начало развиваться и получилось так, что я здесь. Сердце подсказывало мне, что надо вернуться и завершить дело.
Согласен, что футболисты несильно стремятся в ФНЛ, все-таки РПЛ — это другой уровень. Не сказал бы, что мне тяжело далось это решение. И не сказал бы, что это шаг назад. Есть хорошие возможности играть, помогать команде и выполнить задачу — быть в следующем сезоне в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы не доводить дело до стыков", — сказал Бакаев клубной пресс-службе.