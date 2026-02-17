С. Бакаев — о переходе в «Родину»: «Не сказал бы, что это шаг назад. Есть шансы быть в РПЛ в следующем сезоне»

Согласен, что футболисты несильно стремятся в ФНЛ, все-таки РПЛ — это другой уровень. Не сказал бы, что мне тяжело далось это решение. И не сказал бы, что это шаг назад. Есть хорошие возможности играть, помогать команде и выполнить задачу — быть в следующем сезоне в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы не доводить дело до стыков", — сказал Бакаев клубной пресс-службе.