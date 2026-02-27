«Факел» обыграл «Урал» и одержал шестую победу подряд в Первой лиге

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Белайди Пуси (43-я минута).
«Факел» одержал шестую победу подряд в Первой лиге и, набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Урал» с 41 баллом располагается на второй позиции.
В следующем матче чемпионата «Факел» 8 марта на выезде сыграет против нижнекамского «Нефтехимика», «Урал» днем позднее в гостях встретится с волгоградским «Ротором».
Футбол, Первая лига, Тур 22
27.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Василий Березуцкий
Голы
Факел
Белайди Пуси
43′
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
5
Альберт Габараев
44
Юрий Журавлев
8
Абдула Багамаев
22
Игорь Юрганов
23
Вячеслав Якимов
52
Равиль Нетфуллин
97
Бутта Магомедов
78′
99
Николай Гиоргобиани
55
Дарко Тодорович
56′
63′
10
Ильнур Альшин
7
Аксель Гнапи
78′
93
Мераби Уридия
19
Белайди Пуси
90′
11
Никита Моцпан
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
6
Фаниль Сунгатулин
90+1′
21
Дмитрий Иванисеня
84′
19
Егор Богомольский
70
Матвей Бардачев
42
Егор Мосин
46′
14
Юрий Железнов
44
Владислав Малькевич
69′
59
Евгений Харин
34
Тимофей Маргасов
74′
16
Фернандо Итало
13
Роман Акбашев
69′
10
Мартин Секулич
11
Владислав Карапузов
46′
97
Илья Ишков
Статистика
Факел
Урал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Угловые
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
