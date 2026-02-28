Футболисты «Челябинска» вдесятером выиграли у «Сокола» в матче Первой лиги.

Встреча прошла в Саратове в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Рамазан Гаджимурадов (29-я минута). На 59-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев и покинул поле.