Футболисты «Челябинска» вдесятером выиграли у «Сокола» в матче Первой лиги.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Челябинск» на выезде обыграл саратовский «Сокол» в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Саратове в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Рамазан Гаджимурадов (29-я минута). На 59-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев и покинул поле.
«Челябинск» (35 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» (16), который не побеждает на протяжении шести туров, располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Челябинск» примет костромской «Спартак» 7 марта, а «Сокол» в тот же день сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского.