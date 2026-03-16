Кашчелан покинул пост главного тренера «Сокола»

Кашчелан покинул пост тренера клуба Первой лиги «Сокол».

Источник: Соцсети

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Черногорец с российским паспортом Младен Кашчелан покинул пост главного тренера саратовского «Сокола», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Кашчелан возглавил «Сокол» в апреле 2025 года, сменив на посту Алексея Стукалова. Под его руководством «бело-синие» провели 34 матча, в которых одержали шесть побед и 11 раз сыграли вничью.

Отмечается, что контракт с 43-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

В качестве футболиста Кашчелан выступал за немецкий «Карлсруэ», польскую «Ягеллонию», болгарский «Лудогорец», тульский «Арсенал» и калининградскую «Балтику». Также в его активе 25 матчей за сборную Черногории. После завершения карьеры Кашчелан работал в тренерском штабе «Нижнего Новгорода».

«Сокол» после 24 туров Первой лиги занимает последнее, 18-е место в таблице с четырехматчевой серией поражений.