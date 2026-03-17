«Месси нам отказал». Первая победа Березуцкого. Осечки «Факела» и «Родины». «Торпедо» оживает? 24-й тур ФНЛ

— Достаточно тяжелый матч для нас. После удаления было непросто. Благодарен ребятам за самоотдачу. Всех с победой, давно не выигрывали, — сказал на пресс-конференции Березуцкий. — Как оцениваю зимнюю селекцию? Нужно понимать, в каких условиях мы находимся. Нам приходится порой смотреть футболистов, которые нечасто играют в своих клубах. Такова данность. Продолжаем работать. Я бы хотел видеть в «Урале» Педри, Месси и Роналду. Но они к нам не поехали, отказались.