«Месси нам отказал». Первая победа Березуцкого. Осечки «Факела» и «Родины». «Торпедо» оживает? 24-й тур ФНЛ

«Урал» оторвался от «Родины»
Из-за холодов в Екатеринбурге не успели подготовить поле к первому весеннему домашнему матчу «Урала». Команда Василия Березуцкого принимала «Арсенал» в манеже. «Шмели» неудачно возобновили сезон: уступили «Факелу» (0:1), спаслись в концовке поединка с «Ротором» (1:1). В итоге были настигнуты «Родиной».
На этот раз Березуцкий оставил нападающего Богомольского в запасе, отрядив на острие одного Секулича. Под ним расположился Акбашев, на флангах атаки — Железнов и Ишков. Селихов выздоровел после простуды, но тренерский штаб все же решил его поберечь. Место в воротах снова занял 20-летний Кузнецов.
Счет был открыт на 17-й минуте. Сработала связка Железнов — Акбашев. Роман с метра замкнул прострел Юрия.
А вот дальше инициатива перешла к тулякам. Кузнецову пришлось реагировать на непростые выстрелы Попова и Гулиева. Справился он и с дальним ударом Цараева, только отбил перед собой. Большаков внес мяч в сетку. 1:1? Нет, защитник гостей, по мнению арбитров, забрался в офсайд.
Хозяева огрызнулись в концовке тайма. Момент вновь соорудил Железнов. Однако теперь Акбашев не подстроился под пас во вратарскую.
Начало второй половины встречи осталось за «Арсеналом». Горбунов на правом фланге на рывке упорхнул от Бегича и навесил точно на голову Пенчикову. Крайний защитник туляков, в активе которого уже четыре гола в сезоне, был очень близок к пятому. Кузнецов в прекрасном прыжке вытащил мяч из-под перекладины! Интересно, кто в следующем туре будет защищать ворота «шмелей»?
Шансы гостей на спасение резко возросли на 71-й минуте, когда вторую желтую карточку схлопотал Маргасов. Нужно отдать должное хозяевам. Подопечные Березуцкого не стали прижиматься к воротам и откровенно играть на удержание счета, а искали счастья в контратаках. И нашли! Вновь эффективно вышел на замену 20-летний Морозов. Хавбек поставил точку в игре. Никита ворвался в штрафную по правому краю, на замахе убрал двух оппонентов и левой ногой уложил мяч в дальний угол. Два гола в двух матчах.
2:0. Первая победа «Урала» с 9 ноября. Команда Березуцкого укрепилась на второй строчке. Отрыв от «Родины» — два очка.
— Достаточно тяжелый матч для нас. После удаления было непросто. Благодарен ребятам за самоотдачу. Всех с победой, давно не выигрывали, — сказал на пресс-конференции Березуцкий. — Как оцениваю зимнюю селекцию? Нужно понимать, в каких условиях мы находимся. Нам приходится порой смотреть футболистов, которые нечасто играют в своих клубах. Такова данность. Продолжаем работать. Я бы хотел видеть в «Урале» Педри, Месси и Роналду. Но они к нам не поехали, отказались.
Суперсейв Волкова не помог «Родине» победить в Хабаровске
«Родина» потеряла очки в Хабаровске. Трио нападающих москвичей на этот раз составили Максименко, Тимошенко и Абдусаламов, а не Бакаев. За созидание в центре поля снова отвечали опытные Рейна и Егорычев.
Команда Хуана Диаса мощно начала матч. Максименко левой ногой бил из пределов штрафной в нижний левый от себя угол — Имамов спас армейцев, сорвав аплодисменты трибун. Однако вскоре голкиперу пришлось капитулировать, хотя никакой его вины в пропущенном мяче нет. Как защитники «СКА» могли оставить в гордом одиночестве Тимошенко, который в прыжке пяткой замкнул подачу Рейны?! 0:1.
Вскоре Тимошенко снова оказался в эпицентре событий. Рефери посчитал, что Кожемякин сфолил на нем в своей штрафной, и указал на точку. Рейна пробил сильно в угол, но на удобной для вратаря высоте. Что, впрочем, не отменяет прекрасное спасение Имамова!
И все-таки москвичи ушли на перерыв с более комфортным преимуществом. Имамов снова справился с непростым ударом Рейны, но самым расторопным на добивании оказался Мещанинов, головой дославший мяч в ворота — 0:2. Центральный защитник отличился во втором туре подряд.
Второй тайм — полная противоположность первому. Хабаровск здорово прибавил в агрессии. Алиев, Янов и Тур выигрывали всю борьбу в центре поля, не давая никакой свободы Егорычеву и Рейне.
Хозяева возродили интригу на 49-й минуте. Крижан откровенно завалил в штрафной Алкалде — пенальти. Пострадавший испанец сам вызвался привести приговор в исполнение. Волков угадал направление удара и даже дотянулся до мяча, но не спас. 1:2.
Армейцы с каждой минутой наращивали давление. Шавлохов едва не подловил Волкова, закручивая мяч с углового. Умница Янов пасом из глубины вывел Глотова один на один с голкипером. 19-летний форвард, который уже забил три гола весной, со всей мочи зарядил выше цели. Алкалде со штрафного выстрелил в перекладину!
На 80-й минуте армейцы ввели мяч из аута, Кожемякин с трех метров головой бил в противоход Волкову. Как Сергей смог переложиться и вытащить такой мяч?! Невероятное спасение.
Наверное, было бы несправедливо, если бы по такой игре «СКА» остался ни с чем. На третьей компенсированной минуте подопечные Алексея Поддубского получили право на пенальти — третий в матче!
И опять Волков угадал направление удара Алкалде, и снова мяч оказался в сетке. 2:2. Дубль испанца. Игра — настоящее украшение тура!
«Родина» отпустила вперед «Урал». При этом беспроигрышная серия столичного коллектива составляет уже 13 туров.
«Факел» не справился с «Черноморцем»
«Факел» в родных стенах не дожал «Черноморец» — 0:0.
Герой первого тайма — голкипер «моряков» Штепа. Сначала он не позволил Пуси забить 15-й гол в сезоне, вытащив сложнейший мяч из-под перекладины после удара албанца головой. А затем, вытянувшись в струнку, среагировал на выстрел хитреца Гиоргобиани в ближний угол.
После перерыва 22-летний вратарь уже ничем не мог помочь новороссийцам. Просто команде Олега Василенко откровенно не везло. Пуси едва не поразил дальнюю «девятку», а вышедший на замену Уридия обстучал перекладину и штангу.
— По содержанию хорошая игра. Недовольны результатом. Владели преимуществом. Создавали моменты — не реализовали. Не хватило времени. Во втором тайме включили другие скорости, полностью перевели игру на половину поля соперника. «Черноморец» оборонялся вдесятером, — заметил на пресс-конференции Олег Василенко.
Ничего страшного для «Факела» не произошло. Воронеж по-прежнему уверенно лидирует, опережая «Урал» на семь очков, а «Родину» — на девять. При этом у команды Василенко есть еще одна игра в запасе — с «Нефтехимиком».
Весной «Черноморец» набрал уже четыре очка. В прошлом туре, напомним, подопечные Дениса Попова разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0).
У Парфенова три очка в трех турах
«Ротор» пока не может победить весной. В Челнах команда Дмитрия Парфенова была близка к поражению, но все же поделила очки с «КАМАЗом» — 1:1. Волгоградцы снова действовали по схеме 4−4−2 с дуэтом форвардов Алиев — Эльдарушев.
Первый тайм выдался скучным и опасных моментов не подарил. А после перерыва «КАМАЗ» стал явно переигрывать соперника, регулярно добираясь до штрафной гостей.
Удару Шамкина со средней дистанции немного не хватило точности. Чагров вытащил мяч из ближнего угла после попытки Калистратова.
Гол челнинцев — исключительная заслуга Караева. Давид выцарапал мяч в центральном круге, устремился вперед. Войдя в штрафную, перехитрил сразу двух защитников и с левой ноги по уходящей от Чагрова траектории послал мяч в дальний угол. Красиво! 14-е (11+3) результативное действие 31-летнего нападающего.
Через 10 минут Султонов со штрафного перекинул «стенку». Чагров в великолепном прыжке сохранил интригу в этой встрече.
«Ротор» ничего интересного не придумал впереди после перерыва. Но все-таки спасся на третьей компенсированной минуте. После подачи Макарова со штрафного кто-то из хозяев вынес мяч точно на Сафронова. Илья вторым касанием решился на удар с левой ноги с 15 метров — точно в ближнюю «девятку». Шедевр! 1:1.
Соперники остались при своих. «КАМАЗ» — шестой, «Ротор» — седьмой.
Предголевая передача голкипера «Спартака»
Когда победит Кострома?
Красно-белые не справились с аутсайдером турнира — «Чайкой». Причем подопечные Дмитрия Комбарова забили первыми. Гапеев классным забросом нашел на правом фланге Пополитова. Форвард, права на которого принадлежат ЦСКА, прострелил во вратарскую, и Филев поразил фактически пустые ворота — 0:1.
И ведь на этом неприятности спартаковцев не закончились. Филев «накрыл» в штрафной Жилмостных, отпасовал Дунаю, который выскочил один на один с Сапой. Однако проиграл дуэль аргентинскому киперу.
Именно южноамериканцу было суждено стать героем встречи. На 56-й минуте красно-белые получили право на штрафной в центре поля. Аргентинец выполнил длинный заброс на Чупаева, который выиграл воздух и головой скинул на линию вратарской, где уже караулил Калмыков.
Весной Амур, как, кстати, и Пополитов, без результативного действия с поля не уходит. 1:1.
До финального свистка команда Евгения Таранухина имела три шанса, чтобы вырвать победу. Самый реальный момент, пожалуй, был у Калмыкова. Фактурный форвард мощно стрелял в ближний угол из пределов штрафной — Фадеев среагировал.
Удивительное дело: «Спартак» не побеждает уже семь туров кряду, а все равно остается в лидирующей четверке.
«Чайка» после победы над «Соколом» (1:0) не проиграла Костроме. Однако до спасительной 15-й строчки в таблице пока далековато — расстояние в 11 очков.
— Обидная ничья. Пока нам не везет. Много создаем моментов, но… Игровой кризис? Нет, не соглашусь. Не побеждаем? Стечение обстоятельств. Не забиваем, хотя имеем шансы, — констатировал на пресс-конференции Евгений Таранухин.
Спасение «Челябинска»
«Челябинск» не воспользовался осечкой «Спартака». Более того: по тому, как складывалась игра в Ульяновске, команда Романа Пилипчука должна быть довольна ничьей.
«Волга» играла с ощутимым преимуществом 70 минут, что вылилось в два гола в исполнении Гершуна и Яковлева.
Казалось, подопечные Михаила Белова довольно уверенно доведут дело до победы. Но сработали замены Пилипчука, бросившего в бой ивуарийца Ндиайе и Першина. Они и организовали оба гола гостей.
Сначала Першин с острого угла едва не «прошил» Бабурина. Егор успел сложиться, но 19-летний африканец оказался самым расторопным во вратарской — 1:2.
За пять минут до финального свистка Першин выгрыз мяч на чужой половине поля у Новикова. Отпасовал Ндиайе, получил обратную передачу и хладнокровно переиграл Бабурина — 2:2. Таким образом ивуарийцу потребовалось провести на поле 18 минут, чтобы оформить два результативных действия.
«Челябинск» — пятый, уступает Костроме по дополнительным показателям.
«Весной “Волга” набрала пять очков в трех турах и располагается на 14-й строчке.
«Торпедо» разгромило «Нефтехимик». Мощные замены Кононова
На «Арене Химки» «Торпедо» и «Нефтехимик» закрывали программу 24-го тура.
С учетом победы «Уфы» над «Соколом» (2:0) автозаводцам нужно было выигрывать, чтобы отдалиться от зоны вылета.
После поражения от «Родины» (0:2) главный тренер черно-белых Олег Кононов пошел на ряд перестановок в составе. Бородин заменил в центре обороны Иванькова, а Роганович слева в защите — Степанова. В середине поля компанию Колтакову составил Орехов, а не Москвичев. На флангах полузащиты при схеме 4−4−2 с первых минут действовали Уткин и Шитов, а не Юшин и Апеков. В нападении снова была сделана ставка на Каштанова и Камара.
«Торпедо» лихо начало встречу. Шитов после скидки Камара плотно приложился по мячу с радиуса штрафной — Голубев был начеку. Следом уже сам Камара не попал в створ из более убойной позиции.
Нижнекамцы на какое-то время успокоили игру — до середины тайма. А затем выпад москвичей получился результативным. Уткин выстрелил со средней дистанции. Голубев как-то неуклюже отбил мяч перед собой, и Шитов, опередив опекуна, пробил под перекладину. 1:0. Получается, Кононов угадал со стартовым составом.
В конце первого тайма тренерам хозяев пришлось менять из-за травмы Колтакова — на поле появился Багиев.
Кононов, несмотря на счет, пошел на перестановки в перерыве: Иваньков и Цыпченко вместо Бородина и Каштанова. По всей видимости, рулевой черно-белых снял с игры двух футболистов, висевших на карточках.
И снова ходы себя оправдали. Цыпченко на рывке ушел от Толстопятова и прострелил во вратарскую. Багиев в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку — 2:0.
Гости могли подарить нам интереснейшую концовку. На 76-й минуте Машуков после подачи со стандарта выиграл борьбу у Цыпченко и жахнул в угол из-под защитника. Солдатенко сложился и в прыжке перевел мяч на угловой.
Через две минуты Цыпченко исправился за проигранное единоборство. Москвичи провели атаку левым флангом. Роганович прострелил в штрафную, Берковский (еще одна замена Кононова!), выгрыз мяч, откатил под удар Цыпченко, который уже не оставил шансов Голубеву — 3:0!
У «Торпедо» шесть очков в трех весенних турах. Автозаводцы делят 14-е место с «Волгой».