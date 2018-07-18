Гончаренко строит новый ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

НОВИЧКИ ВМЕСТО ВЕТЕРАНОВ

ЦСКА не первый год испытывает кадровый голод, но сейчас, на летних сборах, ситуация обострилась до предела. По окончании прошлого сезона группа игроков (Миланов, Муса, Вернблум, Натхо и братья Березуцкие) покинули клуб или завершили карьеру. Другая группа (Акинфеев, Фернандес, Головин и Дзагоев) задержалась на чемпионате мира. При этом о Головине, кажется, уже можно забыть: он наверняка перейдет в другой клуб, о чем объявят уже скоро.

Этим летом Виктор Гончаренко приступил к строительству новой команды; об окончании речь даже не идет — в лучшем случае это произойдет до конца года. И вот он вышел на стройплощадку, снял каску, смахнул ладонью пот со лба и нахмурился — рабочей силы явно недостаточно. А строить что-то надо: время бежит, до старта нового сезона меньше двух недель. Раньше хотя бы был прочный фундамент. Теперь — фактически все с нуля.

Не все ясно с братьями Березуцкими: возможно, они останутся еще на год. Но судя по трансферам, клуб на ветеранов вряд ли рассчитывает — пришли центральные защитники Бекао и Магнуссон (исландец не провел пока ни одной тренировки), вернулся из бесконечной аренды Чернов. Все клубы в ранних контрольных матчах играют двумя составами и только ЦСКА — одним. И это с учетом молодежи. Настолько короткая у него обойма.

Зато спарринг-партнеры очень серьезные: «Гамбург», «Копенгаген», «Бешикташ». В самом начале подготовки была еще австрийская команда, название которой ничего не скажет широкой аудитории. Итого — одна победа в четырех матчах. Но эта победа, причем с крупным счетом (4:1), была добыта в последней встрече с «Бешикташем», что позволяет сделать смелый вывод: кое-что у Гончаренко получается. И вообще все не так страшно.

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БЕКАО И БИЙОЛ

В этих спаррингах ЦСКА играл по разным моделям. В двух первых матчах он начинал по схеме с тремя центральными защитниками, но в перерыве перестраивался на «классику». Надо сказать, что этому не стоит придавать большое значение: зимой армейцы играли с четырьмя защитниками, но в официальных матчах вернулись к своей любимой модели. Гончаренко отталкивается от подбора исполнителей, и сейчас защитников не хватало.

С «Бешикташем» (поскольку это последний спарринг, акцент делаем на нем) в центре обороны играл тандем Чернов — Бекао. На флангах — Щенников и Набабкин. Хосонов и Гордюшенко в этой модели 4−4−2 были фланговыми полузащитниками. Впереди — Чалов и Витинью. Но нас больше интересует построение обороны и центра поля, где Бийол, еще один новобранец, играл чистого опорника, а Бистрович располагался чуть выше.

Давать оценку игре в обороне по этим матчам не стоит. Куда интереснее кадровый вопрос. Магнуссона брали явно не на скамейку, а он играет левого центрального защитника или вообще флангового (так было на чемпионате мира). А значит, если ЦСКА перейдет на схему с четырьмя защитниками, кому-то придется сесть на лавку — Бекао или Чернову. С «Бешикташем» правее действовал Чернов, но и Бекао запросто может сыграть в этой зоне.

Дело выбора. Скорее всего, пострадает вновь Чернов, тем более что у ЦСКА нет проблем с лимитом. Возможно, Гончаренко придется отойти от тактики с тремя центральными защитниками. Эта модель в полной мере может функционировать только в том случае, если в команде есть классные латерали. Но у ЦСКА такой один — Фернандес. И на него сейчас большой спрос. Потянет ли кто-то другой? Сомнительно. А значит, и смысла нет.

Даже сейчас, за пару недель до старта сезона, ЦСКА — это дремучий лес. Какой будет команда в первых матчах? Ясно, что неузнаваемой. Не только с новой обороной, но и центром поля. Бийол смотрится неплохо. Когда команда выходит из обороны, становится чуть ли не третьим центральным защитником. Играет низко, разгоняет атаки. Правда, культура паса хромает: в одном из матчей точность в последнюю треть составила лишь 58%.