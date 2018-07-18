СМИ: «Фламенго» согласовал с ЦСКА трансфер футболиста Витиньо за €10 млн
ТАСС, 18 июля. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» согласился заплатить €10 млн за трансфер форварда московского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
ТАСС, 18 июля. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» согласился заплатить €10 млн за трансфер форварда московского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
По информации канала, руководство российского клуба приняло предложение «Фламенго». Контракт 24-летнего нападающего с клубом из
Действующее соглашение бразильского форварда с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года. Витиньо перешел в московский клуб в 2013 году из «Ботафого», после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский «Интернасьонал» в 2015—2016 годах.
В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл в 30 матчах чемпионата России, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. ЦСКА по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.