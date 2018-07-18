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10:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Фламенго» согласовал с ЦСКА трансфер футболиста Витиньо за €10 млн

ТАСС, 18 июля. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» согласился заплатить €10 млн за трансфер форварда московского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

По информации канала, руководство российского клуба приняло предложение «Фламенго». Контракт 24-летнего нападающего с клубом из Рио-де-Жанейро будет рассчитан на четыре года, а о завершении сделки может быть официально объявлено 19 июля.

Действующее соглашение бразильского форварда с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года. Витиньо перешел в московский клуб в 2013 году из «Ботафого», после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский «Интернасьонал» в 2015—2016 годах.

В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл в 30 матчах чемпионата России, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. ЦСКА по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

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