Кришито признан лучшим игроком «Зенита» сезона 2017/18
Футболист итальянского клуба «Дженоа» Доменико Кришито получил памятный знак «Лучший игрок “Зенита” сезона 2017/18», сообщает
Футболист итальянского клуба «Дженоа» Доменико Кришито получил памятный знак «Лучший игрок “Зенита” сезона 2017/18», сообщает
Приз 31-летнему защитнику вручили после товарищеского матча между «Дженоа» и «Зенитом».
Лучшего футболиста команды выбирали болельщики, которые голосовали на официальном сайте футбольного клуба.
Кришито, который недавно покинул Северную столицу, был очень растроган наградой. «Всегда буду скучать по Петербургу, потому что провел там семь лет своей жизни, — признался он. — Я сделал много важных вещей в «Зените».
Напомним, после сезона 2017/18 Кришито не стал продлевать контракт с «Зенитом» и перешел в «Дженоа».
Товарищеский матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу