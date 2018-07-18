Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар
Транс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:45
Русенборг
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Астана
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Все события
Фоторепортажи
35Бельгия выиграла бронзовые медали ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
11:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Кришито признан лучшим игроком «Зенита» сезона 2017/18

Футболист итальянского клуба «Дженоа» Доменико Кришито получил памятный знак «Лучший игрок “Зенита” сезона 2017/18», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Приз 31-летнему защитнику вручили после товарищеского матча между «Дженоа» и «Зенитом».

Лучшего футболиста команды выбирали болельщики, которые голосовали на официальном сайте футбольного клуба.

Кришито, который недавно покинул Северную столицу, был очень растроган наградой. «Всегда буду скучать по Петербургу, потому что провел там семь лет своей жизни, — признался он. — Я сделал много важных вещей в «Зените».

Напомним, после сезона 2017/18 Кришито не стал продлевать контракт с «Зенитом» и перешел в «Дженоа».

Товарищеский матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
5 рецептов прохладительных напитков
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Плеймейкер Нурмагомедов: подготовка к бою с Макгрегором началась
Гончаренко строит новый ЦСКА
Шукер: У нас в Хорватии такая же водка, в России мы как дома
11 главных российско-украинских боксерских поединков
В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии
СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка