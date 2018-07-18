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18 июля, источник: Советский спорт

Без Игнашевича и братьев Березуцких. ЦСКА начинает новую жизнь

ЦСКА готовится к новому сезону без Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. «Советский спорт» — о ситуации в стане красно-синих.

Источник: РИА "Новости"

Что происходит?

ЦСКА готовится к сезону без своих многолетних лидеров обороны.

Сергей Игнашевич выступил на ЧМ-2018 и после игры с хорватами признался, что завершает профессиональную карьеру.

Братья Березуцкие о своем решении еще не объявляли. Но на данный момент в стане красно-синих их тоже нет. У всей тройки летом закончились действующие контракты, новые они не подписывали.

Но еще не факт, что кто-то из футболистов не решит продолжить карьеру. Вот что сказал президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24: «Я нахожусь в тяжелом положении. Я знаю твердо, что любой из игроков, кого я попрошу, останется в команде, подпишет контракт и будет из последних сил играть. У нас как была семейная атмосфера, так и остается. Посмотрим, что скажут ребята. Уверен на 99 процентов, что, если я попрошу братьев или Сережу (Игнашевича), они подпишут чистые листы, где я смогу сам поставить сумму и срок контракта».

Армейцы что-то делают?

Пока ситуация складывается таким образом, что ЦСКА потерял трех ведущих центральных защитников. Поэтому сложа руки летом красно-синие не сидели. Клуб пополнили три игрока! С точки зрения арифметики команда осталась при своих.

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1. У английского «Бристоля» приобретен Хёрдур Магнуссон.

Сумма трансфера составила 2,8 млн евро.

Футболисту 25 лет. Он является основным защитником сборной Исландии. На ЧМ-2018 сыграл в трех матчах из трех, ни разу не был заменен. С ним Исландия сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. Магнуссон отличается тем, что успевает приклеиваться к форвардам соперника, лишая тех свободы.

Защитника отличает высокий рост — 190 сантиметров. В 19 матчах за сборную Исландии он забил два мяча.

В молодости Магнуссон играл за примаверу (молодежную команду) «Ювентуса». И тоже забивал — шесть голов в 38 матчах. Но закрепиться в «бьянконери» не смог. Проблем с защитниками в Италии нет.

В интервью пресс-службе ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что видит в исландце замену Понтусу Вернблуму: «Мы долго его смотрели. Качественный защитник. В связи с уходом Вернблума нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли».

2. У бразильского клуба «Байя» взят в аренду Родриго Бекао.

Он еще моложе Магнуссона — южноамериканцу 22 года. С европейцем его роднит высокий рост — 191 сантиметр. И он тоже очень опасен на стандартах.

Бекао отличает стремительность — он быстро накрывает оппонента.

Атаки начинает просто — передачей на ближнего партнера. С пасами на средние и дальние расстояния есть сложности. Но Джон Стоунз из «Манчестер Сити» тоже редко применяет дальнобойную доставку мяча.

Виктору Гончаренко понравилось, как новобранец вписался в структуру игры: «Хорошо вписался Бекао, это большое подспорье. Здорово, когда новичок сразу удачно вписывается в модель игры. У него есть стержень, как у Березуцких и Игнашевича, этот стержень нужен команде». С ветеранами Бекао роднит высокая концентрация — он доигрывает до конца все эпизода. Как и Магнуссон.

3. Возвращен из аренды в «Урал» Никита Чернов.

Еще один богатырь — 188 сантиметров роста.

Гончаренко на него рассчитывает. «Он долго был в обойме. Казалось, что вот-вот… Надеемся, что сейчас нам поможет», — сказал тренер в конце весны. 22-летний парень настроен решительно: «Если не сейчас, то когда?».

Как решает проблему Виктор Гончаренко?

Еще у ЦСКА есть Виктор Васин. Но он восстанавливается от травмы крестообразных связок. А Магнуссон присоединился к команде лишь после окончания ЧМ-2018. Поэтому пока Виктор Гончаренко успел поработать лишь с Бекао и Черновым.

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В контрольных матчах ЦСКА играл по схеме с двумя центральными защитниками. Так было даже тогда, когда Бекао еще не подъехал.

Вероятно, именно по модулю с дуэтом в центре обороны начнет новый сезон ЦСКА. Его команда обкатывала еще минувшей зимой. И дело здесь не только в том, что много новичков и всех ставить в состав опасно.

Уместно вспомнить, что Гончаренко никогда не был фанатом расстановки с тройкой в обороне. Даже в «Уфе» тренер хотел задействовать дуэт! В первое время так и было. Но по ходу работы специалист понял, что лучше результата добьется с тремя футболистами сзади. В два защитника играл БАТЭ Гончаренко, когда впервые предстал в Лиги чемпионов — в сезоне-2008/09. Тогда борисовчане попали в одну группу с «Реалом», «Ювентусом» и «Зенитом».

К расстановке с тремя защитниками в ЦСКА Гончаренко тоже подтолкнула кадровая ситуация. У него под рукой оказалось четыре классных защитника — братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Виктор Васин. Сейчас бригада рассыпалась.

Виктор Гончаренко умеет анализировать ситуацию и подстраиваться под нее.

Что-то еще намекает на схему с дуэтом в центре?

Нельзя исключать, что ЦСКА перейдет на схему с двумя защитниками на постоянной основе. Потому что:

1. Все новобранцы ЦСКА в прошлом сезоне играли в командах, которые оборонялись четырьмя игроками в линию.

И Магнуссон, и Бекао, и Чернов. Расстановка 3-Х-Х им менее знакома.

2. На ЧМ-2018 в три защитника играли единицы.

Оба финалиста мундиаля действовали в два защитника — и Франция, и Хорватия. Даже Россия, два года наигрывавшая модуль 3-X-X, от него отказалась.

3. Успешный опыт «Локо».

В прошлом сезоне «железнодорожники» перешли на более атакующий вариант прямо по ходу сезона, став в итоге чемпионами.

Пока Виктор Гончаренко удовлетворен тем, как проходит перестройка: «Важно было определиться и с моделью игры, каким образом будем атаковать и обороняться. Мне понравилось, как мы действовали в обороне, многие вещи быстро схватили. Качество игры где-то было хуже, где-то было лучше».

Чтобы ЦСКА вернулся к прежней модели игры, нужно: а) чтоб все защитники были в строю; б) находились в хорошей форме; в) между ними образовалось хорошее взаимопонимание.

Нужны ли ЦСКА другие защитники?

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Для игры в два центральных защитника обойма из четырех игроков — рабочий вариант.

Если Гончаренко решит перейти на тройку, то у него еще есть Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, которые в отдельных матчах могут помочь.

Плюс фактор Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Допустим, они решат не продолжать карьеру, а у ЦСКА начнет валиться. Их всегда можно дозаявить. Свободных агентов можно дозаявлять вне трансферных окон.

Приобретать четвертого центрального защитника в одно трансферное окно — все же перебор. ЦСКА никогда не играет в укадайку. Выбор, кому довериться, в клубе уже сделали.

Как может повлиять на ЦСКА кадровая революция?

В первое время у ЦСКА могут быть трудности. Как возникли они у «Ювентуса» в первой половине сезона-2015/16.

Всегда сложно уверенно стоять на ногах, когда у тебя разваливается одна из линий. У «Старой синьоры» ею стала середины поля. В межсезонье команду покинули Андреа Пирло, Артура Видаль и Роберто Перейра. Каждый из них был важным игроком. Это привело к тому, что в стартовых десяти турах чемпионата Италии в новом сезоне «бьянконери» потерпели четыре поражения (!) и дважды сыграли вничью. Потерянным выглядел Поль Погба.

Для ЦСКА братья Березуцкие и Сергей Игнашевич столь же важны, как для того «Ювентуса» Пирло и Видаль. У армейцев ситуация даже серьезней: ранее оборона и вратарь говорили на русском языке и понимали друг друга с полуслова (еще бы — если не считать Васина, все играли рядом больше десяти лет), теперь с взаимопониманием могут быть проблемы.

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