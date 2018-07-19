Хорватский футболист Бодул подписал контракт с красноярским «Енисеем»
КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Хорватский нападающий Дарко Бодул перешел в красноярский клуб Российской футбольной
КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Хорватский нападающий Дарко Бодул перешел в красноярский клуб Российской футбольной
Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на два года.
Ранее Бодул выступал за австрийские клубы «Фортуна», «Фёрст», «Штурм» и «Альтах», голландские «Херенвен» и «Аякс», португальский «Насьонал», датский «Оденсе» и шотландский «Данди Юнайтед». Последние два сезона хорватский нападающий играл в пермском «Амкаре». В его составе Бодул провел 53 матча, забил шесть мячей и сделал девять голевых передач.
В сезоне-2017/18 «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В переходных матчах за право участия в