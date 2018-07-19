«Газпром» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на 57,5 миллиона евро

Согласно договору, клуб обеспечивает размещение рекламно-информационных материалов «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Отмечается также, что клуб предоставляет спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.