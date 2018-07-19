Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году, до этого в период с 2015 до 2016 год он входил в тренерский штаб клуба. В прошлом сезоне московский клуб под его руководством занял второе место в чемпионате России, одержав 17 побед в 30 матчах, и заработал право выступить в Лиге чемпионов.