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15:51 (мск), источник: Матч ТВ

Семин надеется на усиление состава «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Источник: РИА "Новости"

 — Мы не в полном составе, у нас не все сборники вернулись, у всех разное время для отдыха, — рассказал тренер. — Другие сборники уже провели матч — Алексей и Антон Миранчуки, а также Мацей Рыбусь. Физическое состояние неодинаковое, это самая большая проблема — остается немного времени, чтобы всех привести в один показатель физической готовности. Занятия лучше проходят по отдельным игрокам в индивидуальном порядке, потому нагрузки могут быть разные. Матч с «Витессом» это показал: первый тайм был хороший, сил хватало, но во втором тайме они закончились. Это хороший спарринг, мы многое увидели. Надеемся, что будет усиление. Не получилось вовремя, но мы надеемся.

На данный момент красно-зеленые находятся на тренировочных сборах в Австрии.

Во вторник подопечные Семина проиграли в товарищеском матче голландскому «Витессу» со счетом 0:3.

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