Семин надеется на усиление состава «Локомотива»

— Мы не в полном составе, у нас не все сборники вернулись, у всех разное время для отдыха, — рассказал тренер. — Другие сборники уже провели матч — Алексей и Антон Миранчуки, а также Мацей Рыбусь. Физическое состояние неодинаковое, это самая большая проблема — остается немного времени, чтобы всех привести в один показатель физической готовности. Занятия лучше проходят по отдельным игрокам в индивидуальном порядке, потому нагрузки могут быть разные. Матч с «Витессом» это показал: первый тайм был хороший, сил хватало, но во втором тайме они закончились. Это хороший спарринг, мы многое увидели. Надеемся, что будет усиление. Не получилось вовремя, но мы надеемся.