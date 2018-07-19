«Крылья Советов» разгромно проиграли клубу из 3-го немецкого дивизиона

Сначала самарская команда встречалась с «Хайденхаймом», который занял 13-е место в итоговой турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Германии в прошлом сезоне. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Во втором матче «Крылья Советов» сыграли с «Эрцгебирге», вылетевшим по итогам прошлого сезона из второго в третий дивизион чемпионата Германии. Эта игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счётом 5:1. В составе самарцев гол на свой счёт записал Данил Клёнкин.