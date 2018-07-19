Виктор Гончаренко: Уход лидеров — не повод для паники

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда вам поступило предложение продлить контракт с ЦСКА?

— Еще перед окончанием прошлого сезона мы обсудили продление соглашения. А технически это произошло в среду.

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— Почему новое соглашение рассчитано на два сезона?

— Такое предложение последовало от руководства клуба. Если тренер хорошо работает, он остается в клубе. Если плохо, то срок контракта уже никакой роли не играет (улыбается).

— Вас не пугает то, что ключевые футболисты покидают команду? Вернблум, Натхо, Игнашевич, Муса, в ближайшее время может уехать Головин, неясна до сих пор ситуация с Березуцкими…

— Тогда я могу задать встречный вопрос. А какая должна быть идеальная ситуация? Когда к тебе каждый год приходят новички, а ты в свою очередь расстаешься теми игроками, которые тебе не нравятся? В футболе бывает разное. На протяжении долгих лет те же братья, Игнашевич, Вернблум защищали цвета ЦСКА. Сейчас их нет. И что — это повод паниковать? Не вижу никакого смысла. Более того — это новый вызов, новая команда, которая по-своему своеобразна. Да, пока окончательного проекта еще не видно, но мне интересно работать в этом клубе, создавать новую команду, добиваться результата.

Виктор ГОНЧАРЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс

— В 1996 году «Спартак», который стал чемпионом России, называли пионеротрядом Георгия Ярцева. Можно ли сказать, что в предстоящем сезоне мы в какой-то степени увидим на поле пионеротряд Виктора Гончаренко?

— Думаю, мы сможем ответить на данный вопрос только в конце августа, когда закроется трансферное окно.

— Какая турнирная задача перед вами поставлена?

— Она сохраняется. Играть на победу в каждом матче. А потом уже посмотрим, что будем вырисовываться. А вообще если команда на протяжении 10 лет занимает первые и вторые места, какая может быть задача? Выигрывать в каждой встрече. Все естественно.

— Спрошу по-другому. Вы уже завоевали с ЦСКА серебро, опередив «Спартак» и напрямую попав в Лигу чемпионов, что считается несомненным успехом. Ваша следующая тренерская цель — чемпионство?

— Нам надо сначала укомплектоваться, определить вектор развития команды, а потом уже рассуждать о таких глобальных вещах.

— Что можете ответить тем скептикам, которые опасаются, что с таким составом ЦСКА может повторить «достижение» «Спартака» в Лиге чемпионов — 1:18?

— Не вижу никого смысла реагировать на такие вещи. Все покажет игра.

— Вас не настораживает, что ваши прямые конкуренты не несут таких кадровых потерь в межсезонье?