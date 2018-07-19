Виктор Гончаренко: Уход лидеров — не повод для паники
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейским клубом до 2020 года. После подписания договора он ответил на вопросы «СЭ».
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейским клубом до 2020 года. После подписания договора он ответил на вопросы «СЭ».
— Когда вам поступило предложение продлить контракт с ЦСКА?
— Еще перед окончанием прошлого сезона мы обсудили продление соглашения. А технически это произошло в среду.
— Почему новое соглашение рассчитано на два сезона?
— Такое предложение последовало от руководства клуба. Если тренер хорошо работает, он остается в клубе. Если плохо, то срок контракта уже никакой роли не играет (улыбается).
— Вас не пугает то, что ключевые футболисты покидают команду? Вернблум, Натхо, Игнашевич, Муса, в ближайшее время может уехать Головин, неясна до сих пор ситуация с Березуцкими…
— Тогда я могу задать встречный вопрос. А какая должна быть идеальная ситуация? Когда к тебе каждый год приходят новички, а ты в свою очередь расстаешься теми игроками, которые тебе не нравятся? В футболе бывает разное. На протяжении долгих лет те же братья, Игнашевич, Вернблум защищали цвета ЦСКА. Сейчас их нет. И что — это повод паниковать? Не вижу никакого смысла. Более того — это новый вызов, новая команда, которая
— В 1996 году «Спартак», который стал чемпионом России, называли пионеротрядом Георгия Ярцева. Можно ли сказать, что в предстоящем сезоне мы в
— Думаю, мы сможем ответить на данный вопрос только в конце августа, когда закроется трансферное окно.
— Какая турнирная задача перед вами поставлена?
— Она сохраняется. Играть на победу в каждом матче. А потом уже посмотрим, что будем вырисовываться. А вообще если команда на протяжении 10 лет занимает первые и вторые места, какая может быть задача? Выигрывать в каждой встрече. Все естественно.
— Спрошу
— Нам надо сначала укомплектоваться, определить вектор развития команды, а потом уже рассуждать о таких глобальных вещах.
— Что можете ответить тем скептикам, которые опасаются, что с таким составом ЦСКА может повторить «достижение» «Спартака» в Лиге чемпионов — 1:18?
— Не вижу никого смысла реагировать на такие вещи. Все покажет игра.
— Вас не настораживает, что ваши прямые конкуренты не несут таких кадровых потерь в межсезонье?
— Почему нас должны пугать трудности? Нужно смотреть на себя, решать конкретные задачи и не зацикливаться на том, что происходит у конкурентов.