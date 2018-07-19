«Краснодар» объявил о переходе защитника «Депортиво» Сиднея
Защитник «Депортиво» Сидней продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт российского клуба.
Защитник «Депортиво» Сидней продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт российского клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах Сиднея были также заинтересованы «Бетис» и «Вильярреал», но эти клубы смущали высокая стоимость трансфера игрока (€ 10 млн), а также то, что он не является гражданином ЕС.
В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 передачу.