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19 июля, источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о переходе защитника «Депортиво» Сиднея

Защитник «Депортиво» Сидней продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт российского клуба.

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Ранее сообщалось, что в услугах Сиднея были также заинтересованы «Бетис» и «Вильярреал», но эти клубы смущали высокая стоимость трансфера игрока (€ 10 млн), а также то, что он не является гражданином ЕС.

В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 передачу.

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