Источник: ЦСКА пытается приобрести бразильского полузащитника «Леганеса»
Полузащитник «Леганеса» Габриэл Аппелт входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Goal.
Полузащитник «Леганеса» Габриэл Аппелт входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Goal.
По информации издания, «Леганес» получил четыре трансферных предложения по 24-летнему бразильскому футболисту, среди которых ЦСКА, лиссабонский «Спортинг», «Бенфика» и «Сельта». Габриэлом интересуется также «Севилья», которая пока предложений по игроку не делала. Отмечается, что на данный момент предложение от ЦСКА является наиболее выгодным для «Леганеса», однако сам хавбек больше склоняется к переходу в испанский или португальский клуб.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл Аппелт принял участие в 29 матчах (28 — в основе) за «Леганес», забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.