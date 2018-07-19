Источник: ЦСКА пытается приобрести бразильского полузащитника «Леганеса»

По информации издания, «Леганес» получил четыре трансферных предложения по 24-летнему бразильскому футболисту, среди которых ЦСКА, лиссабонский «Спортинг», «Бенфика» и «Сельта». Габриэлом интересуется также «Севилья», которая пока предложений по игроку не делала. Отмечается, что на данный момент предложение от ЦСКА является наиболее выгодным для «Леганеса», однако сам хавбек больше склоняется к переходу в испанский или португальский клуб.