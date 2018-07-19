Футболисты «Динамо» крупно победили «Хольштейн» в товарищеском матче
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Динамо» победил немецкий «Хольштейн» со счетом 6:2 в товарищеском матче на
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Динамо» победил немецкий «Хольштейн» со счетом 6:2 в товарищеском матче на
В составе «Хольштейна» отличился Хайнц Моршель (63-я минута). За «Динамо» забили Федор Черных (24, 38), Абдул Азиз Теттех (30), Евгений Луценко (47), Евгений Марков (87, 89). Автогол на счету Владимира Рыкова. Защитник «Динамо» Константин Рауш получил повреждение и был заменен на Григория Морозова.
В других матчах «Ахмат» проиграл катарскому «Аль- Духаилу» (1:2), «Крылья Советов» — немецкому «Эрцгебирге» (1:5), «Ростов» — хорватскому «Хайдуку» (0:4).