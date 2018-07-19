«Ростов» разгромно проиграл «Хайдуку», «Ахмат» уступил чемпиону Катара
Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону продолжают проводить товарищеские матчи.
Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону продолжают проводить товарищеские матчи.
«Ростов» в контрольном матче встречался со сплитским «Хайдуком», который занял третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии в минувшем сезоне. Встреча завершилась уверенной победой хорватской команды со счётом 4:0.
Грозненский «Ахмат» провёл товарищескую игру с клубом «Аль-Духайль», который стал победителем чемпионата Катара в прошлом сезоне. Матч закончился победой азиатской команды со счётом 2:1.
В минувшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице, «Ростов» — 11-е.