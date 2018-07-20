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08:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Локомотив» близок к аренде полузащитника «ПСЖ» Крыховяка

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк не будет выступать за французский клуб в следующем сезоне, сообщает Get Franche Football News.

Источник: РИА "Новости"

Футболист выступал за «Вест Бромвич» на правах аренды в прошлом сезоне. Также, руководство «ПСЖ» не впечатлила игра 28-летнего полузащитника сборной Польши на чемпионате мира — 2018.

По информации источника, московский «Локомотив» близок к тому, чтобы арендовать 28-летнего хавбека. Клубы уже согласовали сроки аренды и договорились о том, что «ПСЖ» возьмёт на себя выплату части зарплаты игрока.

Отмечается, что сам футболист не против перехода в «Локомотив», в составе которого он сможет выступить в Лиге чемпионов.

Напомним, заинтересованность в услугах Крыховяка также проявлял «Спартак».

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