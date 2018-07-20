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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейнгольд: Головин не готов к контактному футболу, как бы он в Англии не сдулся

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Челси».

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжёлый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не забили. Они играют очень грубо, встречают соперника жёстко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не сдулся.

Жаль, если он перейдёт. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана. Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает.

И ещё один момент: «Ювентус», «Челси», «Монако», которому игрок отказал — не слишком ли много внимания парню? Голова не закружится? Хотя я от всей души желаю ему успеха. Он заслуживает его. Лучше было бы, если бы Головин попал в чемпионат типа испанского: там команда сама играет и сопернику играть дает, — цитирует Рейнгольда Rusfootball.

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