Рейнгольд: Головин не готов к контактному футболу, как бы он в Англии не сдулся

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжёлый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не забили. Они играют очень грубо, встречают соперника жёстко. Мое мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не сдулся.

Жаль, если он перейдёт. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана. Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает.