«Енисей» проведет первые домашние игры чемпионата России в Тюмени
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» проведет первые домашние матчи в чемпионате России по футболу на стадионе «Геолог» в Тюмени, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» проведет первые домашние матчи в чемпионате России по футболу на стадионе «Геолог» в Тюмени, сообщается на официальном сайте клуба.
Как отмечается в сообщении, специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела заключительную проверку стадиона «Геолог», по результатам которой арена сохранила первую категорию, что позволяет проводить на ней матчи российской
«Первые домашние игры в
О том, что игра первого тура с «Зенитом» состоится в Тюмени, уже было объявлено ранее.
Стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Ожидается, что первый домашний матч в Красноярске «Енисей» проведет осенью.