«Енисей» проведет первые домашние игры чемпионата России в Тюмени

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела заключительную проверку стадиона «Геолог», по результатам которой арена сохранила первую категорию, что позволяет проводить на ней матчи российской премьер-лиги.

«Первые домашние игры в премьер-лиге “Енисей” проведет в Тюмени на стадионе “Геолог”. В первом туре “Енисей” примет на своем поле петербургский “Зенит”. Игра пройдет 29 июля и начнется в 14:00 мск», — говорится в сообщении.

О том, что игра первого тура с «Зенитом» состоится в Тюмени, уже было объявлено ранее.