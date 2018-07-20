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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» проведет первые домашние игры чемпионата России в Тюмени

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» проведет первые домашние матчи в чемпионате России по футболу на стадионе «Геолог» в Тюмени, сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела заключительную проверку стадиона «Геолог», по результатам которой арена сохранила первую категорию, что позволяет проводить на ней матчи российской премьер-лиги.

«Первые домашние игры в премьер-лиге “Енисей” проведет в Тюмени на стадионе “Геолог”. В первом туре “Енисей” примет на своем поле петербургский “Зенит”. Игра пройдет 29 июля и начнется в 14:00 мск», — говорится в сообщении.

О том, что игра первого тура с «Зенитом» состоится в Тюмени, уже было объявлено ранее.

Стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Ожидается, что первый домашний матч в Красноярске «Енисей» проведет осенью.

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