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16:27 (мск), источник: Sport24

Ташаев: Благодарен «Динамо», но в «Спартаке» я вырасту как футболист

Большое интервью новичка «Спартака» Sport24 — о трансфере из «Динамо», походе на Никольскую во время ЧМ, «Игре престолов», мотивации и деньгах.

Источник: РИА "Новости"

— Вы уже давно тренируетесь в составе «Спартака», познакомились с командой. Какие ощущения?

— Чувствую себя нормально. Ребята меня хорошо приняли. Кого-то знал еще до перехода в «Спартак». Андрея Ещенко, например. С Жорой Джикией познакомились на спонсорском мероприятии, Саню Селихова знал по молодежке, как и Артема Тимофеева. С Темой вообще постоянно играли раньше друг против друга по юношам. Так что период адаптации проходит хорошо.

— В СМИ писали, что перед вами стоял выбор: «Спартак» или «Зенит», а позже подключился и «Локомотив».

— Агент говорил мне, что были определенные варианты. Выбрал «Спартак», потому что эта команда мне очень симпатична, она всегда борется за высокие места. Тот факт, что остаюсь в Москве, тоже большой плюс. Я вырос в столице, тут родители, не особенно хотелось уезжать. К тому же, насколько я знаю, самый сильный и предметный интерес был именно со стороны «Спартака».

— По первым тренировкам и мачтам уже поняли, в какой футбол играет «Спартак»?

— Пока что прошло мало времени. Я тут чуть больше недели. Сейчас тренировки в основном носят нагрузочный характер. Тактика тоже есть, но, думаю, ее будет больше ближе к официальным матчам.

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— Требования к вам сильно отличаются от тех, что были в «Динамо»?

— Требования похожие. Есть небольшие различия в упражнениях.

— В контрольных матчах вы играли и справа, и слева. Где удобнее?

— Начинал справа, но и тренеры, и Квинси [Промес] сказали, что в любой момент по ситуации мы можем меняться флангами. Так что периодически мы это делали. Мне не принципиально, на каком фланге играть. Справа я могу подавать, слева — смещаться и бить. Везде свои преимущества.

— Считается, что вы пришли в «Спартак» на место Александра Самедова. В «Динамо» вы с ним разминулись, а вообще знакомы?

— В сборной познакомились. Кстати, забыл сказать, что еще знаю Рому Зобнина и Илью Кутепова. Просто перечислил сначала тех, кто присутствует здесь, в Австрии, на сборе. Когда с Самедовым общались в сборной, еще ничего не было понятно с моим переходом. Так что «Спартак» с ним не обсуждали.

— Зато обсуждали с Зобниным. Что-то еще, кроме «приходи — не пожалеешь» Роман говорил?

— Когда я был в сборной, ходило очень много слухов. Из тех, кто был тогда в команде, Зобу я лучше всех знал. Сидели с ним за одним столом, вместе время проводили. Прямо разговоров о «Спартаке» не было, но периодически, конечно, какие-то обсуждения возникали. В том числе, вот эту фразу он произносил.

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— Кто был футбольным кумиром в детстве?

— Роналдиньо. В 2002 году я начал смотреть футбол. Тогда Роналдиньо здорово выступил на чемпионате мира и играл в «ПСЖ», потом — в «Барселоне», где у него был прямо расцвет. Следил за ним, читал в газетах.

— Обычно футболисты в детстве играют чуть ли не на всех позициях. Какая у вас была самой необычной?

— В «Локомотиве», когда мне было лет 8−10, ставили центральным защитником. Пробовали, смотрели. В этом возрасте футбол-то другой: то «6 на 6» играли, то «9 на 9». Позиции не такие строгие, как во взрослом. Но тренер прямо настойчиво меня ставил в центр обороны. Мне не нравилось, и в какой-то момент пришлось сказать ему об этом. В конце концов все встало на свои места. Думаю, с моими физическими данными я не очень подхожу для позиции центрального защитника.

— Каннаваро с вами не согласится.

— Ну так это уникум, исключение из правил!

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— Впереди у «Спартака» квалификация Лиги чемпионов. Готовы к еврокубкам?

— Пока не могу осознать этот момент: еврокубки, Лига чемпионов. Когда пара дней до матча останется, наверное, соответствующие эмоции появятся. Но вообще, это одна из причин, по которой я и перешел в «Спартак».

— Желание остаться в России вы связывали в том числе с отсутствием опыта. Имелся в виду опыт еврокубков?

— Насколько я знаю, скауты европейских команд вообще не смотрят, сколько ты там сыграл и забил в РФПЛ. Главный критерий — твое выступление на европейской арене: в Лиге чемпионов, Лиге Европы и за сборную. У меня этих матчей вообще не было — так, пара минут в еврокубках. Поэтому для переезда в Европу нужно сначала проявить себя здесь, показать свою состоятельность. И сейчас ни о какой Европе я не думаю — на первом месте «Спартак».

— Хотя бы скажите, какой чемпионат смотрите чаще всего.

— Вообще, нравится Англия. Но люди из моего окружения говорят, что мне больше подошел бы более техничный чемпионат — испанский, например.

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«Из “Динамо” звонили Широков и Федоров — отправлял их к агенту»

— Переход из «Динамо» в стан принципиального соперника дался легко?

— Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам — болельщикам особенно — было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях. Но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» — идеальный для этого вариант.

— Не обидно, что расставание с «Динамо» получилось таким непростым?

— Мне кажется, когда происходят трансферы из команд, исторически друг другу противостоящих, всегда все так и случается.

— У Романа Зобнина все прошло менее остро.

— Видимо, Рома исключение. А на мою долю выпала вот такая история.

— Кто-то из клубного руководства пытался пойти с вами на диалог? Или сразу дело пошло в суд?

— У меня в контракте был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определенную компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в «Динамо» только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление. А «Динамо» подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Федоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов.

— Как ребята отнеслись к вашему уходу в «Спартак»?

— Ну, они же все профессионалы, понимают, какие жизненные ситуации могут случиться. Сказали, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и решает, куда идти. Футболисты «Динамо» пожелали удачи в карьере и обойтись без травм.

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— Когда Зобнин уходил в «Спартак», вы тоже его поняли?

— Конечно. Я смотрю на такие ситуации как футболист, болельщики смотрят иначе. Их можно понять.

— В прошлом сезоне ваши лучшие матчи были против «Спартака» и ЦСКА. Совпадение?

— Меня всегда заводит полный стадион, накаленная атмосфера, ажиотаж. Очень жаль, что на «Динамо» — клуб с такой историей — ходит очень мало болельщиков. И «Арена Химки» собиралась как раз на дерби. Все вокруг таких матчей придает дополнительные силы, мотивацию сыграть даже лучше, чем можешь.

— Сергей Степашин после дерби в последнем туре сказал, что «Ташаев уже играл за «Спартак». Читали об этом?

— На тот момент я был игроком «Динамо» и всеми силами хотел выиграть. Никакие слухи на меня не влияли. Был очень расстроен, кстати, что не назначили пенальти за фол против меня. Что касается вопроса, то, прочитав потом в СМИ об этом, просто улыбнулся и забыл.

— Сейчас, сидя в футболке «Спартака», не обидно, что команде предстоит квалификация Лиги чемпионов, а не прямой путь в групповой этап?

— Все что ни делается — к лучшему. Может, эти несколько матчей будут нам только на пользу. Так что ни о чем не жалею.

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— Едва ли не единственным динамовцем, положительно оценившим ваш переход в «Спартак», был Андрей Кобелев.

— Я дебютировал при Станиславе Черчесове, а Кобелев пришел потом, доверял мне, когда была перестройка в «Динамо». Могу только поблагодарить Андрея Николаевича за все, что он для меня сделал, верил в меня. Пусть мы и вылетели в том сезоне, но для меня в плане игровой практики год был бесценным.

— Вообще, как часто читали медиа, когда оформлялся ваш уход из «Динамо» и подписание контракта со «Спартаком»?

— Поначалу читал все. Было интересно, как люди реагируют. А когда уже начались все процессы — заявление, суд и так далее — пошли в том числе и неприятные сообщения в директ в инстаграме, во ВКонтакте… Приятного в них было мало, постарался абстрагироваться от этого. Хотя, должен сказать, что было много сообщений со словами поддержки от болельщиков «Динамо».

Три лучших игрока на ЧМ-2018: Мбаппе, Зобнин и Модрич

— Вы входили в расширенный список сборной перед ЧМ. Расстроены, что не удалось стать частью истории?

— Действительно, творилась история. Что скрывать, очень хотелось попасть в команду. Особенно обидно, так как турнир домашний — эмоции невероятные! Но нужно было смириться и принять это. Надеюсь, данная ситуация закалит меня и в будущем поможет.

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— Где смотрели матчи, в частности, игры сборной России?

— Матч с аравийцами смотрел на отдыхе в Испании. Очень переживал за ребят! Иностранных комментаторов слушать не хотелось — лучше наших. Поэтому пришлось игру смотреть на телефоне. После матча был безумно рад. Появилсь чувство гордости за парней. И дальше все пошло уже легче. Матч с Испанией смотрели с друзьями уже в России — ехали из аэропорта, опять включили футбол на телефоне. На серию пенальти решили остановиться где-то на заправке, купили какие-то бутерброды, болели. А потом ехали и орали на всю дорогу — эмоции были сумасшедшие!

— А где грустили после матча с Хорватией?

— Да матч-то не скажу, что был грустный. Команда сыграла отлично, но не повезло. Пройди мы тогда хорватов, могли и Англию обыгрывать. У нас по сетке суперсильных команд — таких как Франция, Бельгия, Бразилия — не было.

— Писали знакомым в сборной? Тому же Зобнину, может?

— Да. Писал Роме, Антону Миранчуку. Но прекрасно понимаю, что они там получали тысячи сообщений. Когда находилось время, ребята отвечали, благодарили — было приятно.

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— Чья игра на чемпионате мира стала для вас открытием?

— То, что показывает Мбаппе — это просто сумасшествие. Человеку 19 лет, а он уже два сезона на топ-уровне в Лиге чемпионов отыграл и вот чемпионом мира стал. Уровень не падает, значит, в 17 он был готовым футболистом уже. Супер! Кого еще могу выделить… Понравился Рома Зобнин и Лука Модрич. Зоба, конечно, такой сумасшедший объем дает — столько старания! В игре с хорватами мы гол забили, 118-я минута, а он бежит и открывается. Просто мужчина! Красавец!

«Заработанные деньги лежат на счету, а мне много не надо»

— Вы из Гольяново — района, который пару лет назад вошел в список самых опасных мест планеты.

— Я тоже наткнулся на эту информацию в интернете. Удивился очень. Все мое детство прошло там, ничего такого не случалось. Может, меня стороной обошло. Хотя, когда постоянно там находишься, каких-то моментов не замечаешь. Потом стал ездить по Москве, в другие города, и понял, что наш район не самый благополучный. Там много разных мигрантов, какие-то футбольные фанаты, периодически случаются разные стычки. Но меня, повторю, стороной обошло это. Смотреть там тоже особенно нечего. Есть пруд, дома — вот и все. Простая жизнь обычных людей, которые работают с 9 до 17. Рабочий район.

— Родители до сих пор там живут?

— Да. Минимум раз в неделю навещаю. Бывает, чаще. Сам живу в Химках, ехать минут 40−50 — недолго. Мне нравится даже домой проехаться, например, на ужин.

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— Любимое блюдо от мамы?

— Больше всего нравится, как мама готовит манты. Хотя, блюдо не самое полезное для спортсмена. А так, как правило, прошу, чтобы было поменьше теста, побольше овощей. В «Спартаке», кстати, за весом следят строго.

— Есть ли планы по переезду из Химок поближе к стадиону «Спартака»?

— Посмотрим. Пару недель поезжу, если будет неудобно, займусь этим вопросом. Хотя те же Ещенко и Зобнин живут в Химках и говорят, что недолго добираться. А кто-то еще дальше живет. Понятно, это не как на базу «Динамо» — 10 минут по свободной дороге в Новогорск.

— Если переезжать, то одному? Как обстоят дела с личной жизнью?

— С личной жизнью дела пока особенно никак не обстоят. Холост. Пока не нашел ту, с кем будет желание строить семью. Да и мне самому, если честно, это пока не нужно. На первом месте футбол! Не то, чтобы времени нет — нет именно желания. Возможно, из-за ответственности. Причем ребята постарше говорят, чтобы рано не женился, ха-ха! Прислушиваюсь к их мнению, тем более, что меня на данный момент это устраивает.

— Открываем ваш инстаграм. Объясните, что это?

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— О, это фотка из семейного альбома. Случайно увидел ее уже в сознательном возрасте. Мне там лет пять. Я даже забыл про нее, а увидел в альбоме, когда мне было 14. Предыстория такая: мы гуляли в парке, а потом кто-то сказал, что меня фотографируют. Вот это был такой бессознательный, спонтанный жест. Фото, по-моему, прикольное.

— При этом других фото у вас не так много. Вы не фанат соцсетей?

— В соцсетях сижу, но мне не нравятся люди, которые проводят там слишком много времени. Если есть фотография, которая нравится, то могу выложить ее. А надоедать всем, постоянно что-то публикуя… Точно нет. В основном девушки так себя ведут. Вот они пусть этим и занимаются.

— Хорошо. Тогда расскажите, как проводите свободное время. Например, на сборах.

— Взял с собой пару книжек. В приставку уже не играю — в какой-то момент она просто надоела. В сборной читал «Ночного портье» Ирвина Шоу. Недавно уже в «Спартаке» дочитал ее и начал «Богач, бедняк» того же автора. Недавно прочитал «Почтамт» Чарльза Буковски — просто зашел в книжный и выбрал среди бестселлеров. Но прогадал — тяжело дался этот «Почтамт». Сейчас хочу посмотреть какой-нибудь сериал. Скачал три серии «Игры Престолов». Пару лет назад посмотрел первый сезон — совсем не понравился. Хотя все вокруг спрашивают: как не понравился, почему? Мне в принципе не близка тема фэнтези, а тут еще период типа Средневековья. В общем, все эти драконы, отношения брата с сестрой мне не очень. Но попробую еще раз — весь мир ведь от этого сериала в восторге.

— На сборах у команды был свободный вечер, предоставленный тренерами. Как его провели?

— Поехали с ребятами поужинать в ресторане. Тимофеев и Бакаев проставлялись за новые контракты. Меня это тоже ждет в Москве.

— Квинси Промес рассказывал, что вкладывает в несколько направлений бизнеса. Как вы распоряжаетесь деньгами?

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— Я о таком пока не задумываюсь. Купил квартиру года полтора назад. А так деньги лежат на счету. За это ответственный у меня папа. Самому же мне много не надо. Если деньги есть, ты всегда сможешь куда-то их вложить. Я пока думаю о футболе. Потом, когда будет желание и время, найду, куда вложить. Может быть, появится какая-то идея — захочу тоже открыть какой-то бизнес. Но это все точно не сейчас.

— Российских футболистов болельщики часто критиковали за слишком высокие зарплаты.

— Шквал критики был в основном из-за отсутствия результата в контрольных матчах сборной. Перед домашним чемпионатом мира людей это нервировало. Но сейчас никто про деньги не вспоминает. Есть результат — все довольны. Что до турнира говорили про сборную, про главного тренера — и что теперь? Вон, даже в Comedy Club сборную хвалят!

— Чемпионат мира сделал футбол в России популярнее?

— Надеюсь. За время чемпионата мира у меня была возможность пару раз проехаться до центра. Видел, как люди там веселятся, ведут себя раскованно. И иностранцы, и наши. Особенно запомнились аргентинцы и мексиканцы на Никольской. Помню, когда толпа мексиканцев в баре начала скандировать «Россия! Россия!». Было очень приятно.

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